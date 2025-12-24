Esta es la lujosa propiedad que adquirió Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: sólo puede llegar en barco privado

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez se convirtieron en los propietarios de dos lujosas villas en Arabia Saudita.

El exclusivo complejo a orillas del Mar Rojo está “situado a casi 26 kilómetros del continente y solo accesible en barco privado o hidroavión”, según detallaron los desarrolladores.

Las villas forman parte de una colección ultra exclusiva de tan solo 19 residencias privadas, distribuidas en una isla ubicada a casi 26 kilómetros del continente saudí.

“El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”, destacó el propio Cristiano Ronaldo.

Según la Red Sea Global, Ambas viviendas ofrecen servicios personalizados, una de ellas cuenta con tres habitaciones mientras que la segunda posee dos habitaciones.

“Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”, dijo John Pagano, director ejecutivo de la empresa encargada del proyecto.

El complejo Nujuma, en Ritz-Carlton Reserve Residence, es un proyecto clave de turismo regenerativo en Saudi Vision 2030, enfocado en un turismo de lujo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Dichas villas tienen un precio inicial de unos 15,5 millones de riyales saudíes (unos 4,5 millones de dólares), pero no se sabe cuánto pagaron exactamente Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja está buscando otras oportunidades de inversión en el mismo lugar.