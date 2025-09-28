¡Imparable! Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia, continúa con su racha goleadora

El delantero Luis Javier Suárez, quien a finales del mes de julio se sumó a las filas del Sporting Lisboa, equipo con el que actualmente vive un gran presente. Desde su llegada y en cada uno de los partidos oficiales que ha disputado, el futbolista colombiano ha aportado significativamente a su club.

En su más reciente salida con los Leones de Portugal, el atacante cafetalero volvió a ser protagonista. El oriundo de Santa Marta fue el autor del único tanto de la victoria de su club sobre el Estoril, en el juego válido por la séptima fecha de la liga portuguesa, resultado con el que el conjunto de Lisboa llegó a 18 unidades, manteniéndose en la parte alta del campeonato.

Con el tanto ante los “Canários”, Luis Javier Suárez llegó a cinco tantos y dos asistencias, en un total de 591 minutos disputados, en lo que respecta a la Liga de Portugal.

Números que se reflejan en las estadísticas sobre su rendimiento, el cual ha sido calificado con una puntuación de 7.31, por parte de Sofascore, el portal web de datos estadísticos deportivos; esto en lo que respecta al campeonato portugués en esta temporada.

Pero esto no es todo; en su última salida ante el Estoril, se pudo evidenciar la influencia que tiene el también delantero de la selección Colombia dentro del terreno de juego, donde se le vio liderando el equipo, un acto que demuestra la confianza que ha depositado el cuerpo técnico liderado por Rui Borges.

Esto deja ver que el jugador samario, que se destaca por su habilidad con el balón, potencia, velocidad y olfato goleador, hasta el momento, de la mano de su rendimiento y las estadísticas, está cumpliendo con parte de las expectativas que tenían desde el conjunto portugués luego de la partida del también atacante Viktor Gyökeres, quien esta temporada dejó las filas del Sporting para sumarse al Arsenal de Inglaterra.

Por lo menos, así lo expresó el entrenador de los Leones, cuando fue consultado por el rendimiento del colombiano en relación con el que tuvo el sueco, hoy jugador de la Premier.

"Ha dado una buena respuesta, así como Fotis (Ioannidis). No hablaré del pasado y solo pensaré en el presente. Jugó un juego hermoso, al igual que Geny, Alisson”, señaló Rui Borges.

El próximo desafío de Luis Javier Suárez será este miércoles 1 de octubre, día en que Sporting Lisboa viajará a Nápoles, Italia, para enfrentar a Napoli en el juego válido por la segunda fecha de la fase de Liga de UEFA Champions League 2025-2026. Encuentro que se disputará desde las 2:00 p.m., hora colombiana.