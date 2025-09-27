Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

En el juego válido por la séptima fecha de La Liga de España, el Atlético de Madrid recibió en el estadio Riyadh Air Metropolitano al Real Madrid, un juego que estuvo lleno de emociones de principio a fin y que contó con la presencia de una de sus históricas figuras, el colombiano Radamel Falcao García.

El Tigre no se olvida del conjunto “colchonero”, una de las escuadras en las que vivió una de sus etapas más exitosas en su carrera deportiva, y qué mejor manera de regresar que un clásico madrileño.

Al futbolista cafetero, quien se encuentra como agente libre tras su desvinculación del Millonarios, se le ha visto durante los últimos meses visitar los clubes en los que jugó; en esta ocasión se le vio disfrutando, alentando a su exequipo, el Atlético de Madrid, desde las gradas junto a su pequeño hijo Jedediah. García.

VEA TAMBIÉN "El 5 que lo cambió todo": los mensajes Messi y otras estrellas del fútbol a Sergio Busquets tras anunciar su retiro o

Sin duda alguna, fue un gran regreso para el colombiano, quien fue testigo de las victorias por goleada de 5-2 del conjunto de Diego Simeone sobre el equipo de Xavi Alonso, líder de LaLiga, competencia en la que los “atléticos” son cuartos con 12 unidades.

Esta visita de Radamel Falcao García al conjunto “colchonero” es un símbolo de cariño al club, donde vivió una época de gloria, pues durante su estadía en el club durante el periodo 2011-2013 como futbolista profesional alcanzó los títulos más importantes del balompié español: Copa del Rey, Europa League y Supercopa de Europa.

Por el momento, el Tigre, quien luego de cumplir su sueño de jugador con Millonarios, el equipo de sus amores, se encuentra visitando los clubes que marcaron significativamente su carrera, pues hace un tiempo lo vimos en las instalaciones del Porto de Portugal y el Rayo Vallecano de España, esto mientras define su futuro. Pues hasta la fecha el jugador de 39 años no ha hecho oficial su retiro como futbolista profesional.