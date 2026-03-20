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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Selección Colombia

Inspirada en el océano Pacífico y el mar Caribe: se reveló diseño de la camiseta alternativa que usará la selección Colombia en el Mundial de 2026

marzo 20, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
La camiseta esta diseñada para responder a las exigencias del alto rendimiento, pero también presenta un ajuste estilizado junto con "un tejido liviano que favorece la comodidad y la movilidad".

En las últimas horas se reveló el nuevo diseño de la camiseta alternativa que usará la selección Colombia en el Mundial de 2026.

El diseño, desarrollado por Adidas, muestra una camiseta azul con una fuerte inspiración por el océano Pacífico y el mar Caribe, así lo informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

De acuerdo con la Federación, la nueva camiseta visitante de la selección Colombia combina "rendimiento deportivo, identidad natural y cultura futbolera a través del icónico logo de adidas Originals".

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La propuesta busca conectar identidad, naturaleza y cultura futbolera bajo "un mismo concepto creativo". Dicho concepto creativo es "desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele".

De costa a costa es desde donde viene la inspiración para la nueva camiseta alternativa que portará el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo en la cita mundialista que se dará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, rinde un homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean al territorio colombiano.

"El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares", afirmó la federación.

Por su parte, Tom V., Sr. Director Brand Activation de Adidas Colombia, señaló que esta camiseta representa una nueva forma de "conectar el fútbol con la cultura".

"Nos inspiramos en los dos mares que rodean a Colombia para crear un diseño que refleja identidad y energía, al tiempo que expresa la manera en que el fútbol hoy trasciende la cancha y se integra con la cultura y el estilo de los aficionados", sentenció.

La camiseta cuenta con una base de un azul profundo sobre la cual se despliega un patrón gráfico de otras tonalidades de azul y turquesa.

Este patrón gráfico evoca el "movimiento del agua y las texturas naturales del mar"; así como también es un recurso visual que genera "un efecto de ondas y formas orgánicas repetitivas que aportan profundidad, dinamismo e identidad al diseño".

El contraste hace que la camisa tenga detalles en verde, los cuales se pueden ver en la "V" del cuello y en las icónicas tres franjas que están sobre los hombros y en los bordes de las mangas.

La federación hizo énfasis en que "estos acentos cromáticos evocan los colores de la bandera nacional y refuerzan la identidad de la Selección dentro de una estética contemporánea".

Sin embargo, uno de los elementos que más destacan de este nuevo diseño es la incorporación del logo Trifolio de Adidas Originals en el pecho, dicho símbolo representa "la unión entre fútbol, estilo e identidad".

Al lado del famoso logo está el escudo del FCF, una versión con un tono monocromático verde, que representa "la identidad nacional dentro de una propuesta visual moderna".

El presidente de la federación, Ramón Jesurún, explicó que para la institución es muy significativo presentar este nuevo diseño que incorpora "elementos tan representativos de nuestro país".

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"Los mares que rodean a Colombia son parte de nuestra identidad, y ver esa inspiración reflejada en el uniforme que llevará la Selección en el Mundial es motivo de orgullo para todos los colombianos", puntualizó.

La camiseta esta diseñada para responder a las exigencias del alto rendimiento; pero también presenta un ajuste estilizado junto con "un tejido liviano que favorece la comodidad y la movilidad".

"Además, incorpora 'Climacool+', una tecnología de ventilación avanzada que combina ingeniería especializada y materiales de última generación para ofrecer una sensación fresca y seca durante el partido", señala el comunicado del FCF.

De acuerdo con lo informado por la institución la camiseta alternativa de la selección estará disponible para que los aficionados la adquieran a partir del 20 de marzo de 2026 en todas las tiendas Adidas del país y en la tienda virtual.

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