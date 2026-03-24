Este martes, el italiano Jannik Sinner accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, en la misma jornada en que el español Martín Landaluce alcanzó esa ronda por primera vez en un torneo de esa categoría y la checa Karolina Muchova se metió en semifinales.

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Sinner, el gran favorito de la competición, le ganó al joven norteamericano Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (7/4), pero 'sudó más de lo previsto'.

El de la unión americana, de 21 años, logró salvar cuatro bolas de quiebre en la primera manga, pero acabó cediendo en el penúltimo juego, dejándole el set en bandeja a Sinner, impecable con el servicio.

Posterior al trámite, Sinner reconoció: "No sentí mi mejor tenis hoy, así que intenté encontrar la manera de salir adelante".

La pérdida del primer parcial no desanimó a Michelsen, al contrario, apoyado en una derecha potente y un primer saque eficaz, el joven le dio batalla a Sinner y llegó a servir para empatar.

No obstante, los nervios le jugaron una mala pasada al cometer tres errores no forzados y dejó que Sinner lo llevara al tie break.

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El italiano se impuso en el juego decisivo y aumentó aún más su récord de 28 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000.

En cuartos, Sinner se enfrentará al estadounidense Francis Tiafoe, ganador del francés Terence Atmane por 6-4, 1-6 y 6-4.

¿Qué debe hacer Jannik Sinner para alcanzar nuevamente el número 1 de la ATP?

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Necesita principalmente ganar torneos de gran categoría como el Masters 1000 de París y las ATP Finals en Turín, mientras espera un tropiezo de Carlos Alcaraz en las fases decisivas de dichos torneos, ya que el español lidera la carrera con una ventaja considerable.