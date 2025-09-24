Jorge Bava tendría todo listo para dirigir a Cerro Porteño; el juego ante el DIM por Copa BetPlay sería el último en el FPC

Jorge Bava, el técnico nacido en Uruguay, quien a finales del mes de marzo asumió la dirección técnica de Independiente Santa Fe, escuadra con la que salió campeón de la Liga BetPlay Apertura 2025, título que le permitió al equipo capitalino asegurar su participación en la Copa Libertadores de 2026.

Todo indica que Bava cerraría su capítulo con el conjunto Cardenal, luego de seis meses y un campeonato. Aunque el entrenador tiene contrato vigente con el equipo Albirrojo hasta diciembre de este 2025, la propuesta que llegó hace unos días por parte de Cerro Porteño habría seducido al uruguayo.

El club paraguayo estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del contrato que tiene actualmente Jorge Bava con Santa Fe, todo con la finalidad de que en los próximos días se ponga al mando de los “azulgranas”.

El juego de ida por la Copa BetPlay de los Cardenales ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot sería el último encuentro que dirigiría el nacido en Uruguay en el fútbol profesional colombiano, según la información compartida en las últimas horas por parte del periodista paraguayo Elvin Kobs, cercano al entorno de Cerro Porteño, quien en diálogo con el programa El “Planeta Fútbol” de Win Sports y Antena2, todo estaría acordado para que, finalizado el partido ante el Poderoso, viaje a Asunción.

“El tema se dio por cerrado; ya la contratación está hecha. Él cumplirá con su partido por Copa Colombia con Independiente Santa Fe; el jueves tomará un vuelo con destino a Asunción; el viernes se haría su presentación oficial como nuevo entrenador de Cerro Porteño”, sentenció Kobs.

Asimismo, el periodista entregó algunos detalles del proceso de vinculación de Jorge Bava al equipo paraguayo, el cual pagaría la cláusula vigente del técnico con Santa Fe y al cual se vincularía por más de un año.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la institución Cardenal; se espera que en las próximas horas o finalizado el encuentro ante el Independiente Medellín se emita un pronunciamiento oficial frente a los rumores que han rodeado durante los últimos días al equipo capitalino, quien el martes, por medio de su presidente Eduardo Méndez, había manifestado su intención de renovarle el contrato al técnico nacido en Montevideo.

¿Cómo le ha ido a Jorge Bava con Santa Fe?

Desde su llegada a finales del mes de marzo, el entrenador uruguayo ha dirigido un total de 32 encuentros entre Liga y Copa BetPlay; 14 de ellos fueron victorias, 10 empates y 8 derrotas.

Un paso marcado por un gran rendimiento, pues en menos de cuatro meses logró salir campeón; de la mano del uruguayo Santa Fe, consiguió la tan anhelada décima estrella en su historia del FPC.