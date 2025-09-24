NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Jorge Bava cerca de ser nuevo entrenador de Cerro Porteño - Foto: AFP
Jorge Bava cerca de ser nuevo entrenador de Cerro Porteño - Foto: AFP
Santa Fe

Jorge Bava tendría todo listo para dirigir a Cerro Porteño; el juego ante el DIM por Copa BetPlay sería el último en el FPC

septiembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
El capítulo del entrenador uruguayo en el balompié colombiano llegaría a su fin luego de seis meses y un título con los Cardenales.

Jorge Bava, el técnico nacido en Uruguay, quien a finales del mes de marzo asumió la dirección técnica de Independiente Santa Fe, escuadra con la que salió campeón de la Liga BetPlay Apertura 2025, título que le permitió al equipo capitalino asegurar su participación en la Copa Libertadores de 2026.

o

Todo indica que Bava cerraría su capítulo con el conjunto Cardenal, luego de seis meses y un campeonato. Aunque el entrenador tiene contrato vigente con el equipo Albirrojo hasta diciembre de este 2025, la propuesta que llegó hace unos días por parte de Cerro Porteño habría seducido al uruguayo.

El club paraguayo estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del contrato que tiene actualmente Jorge Bava con Santa Fe, todo con la finalidad de que en los próximos días se ponga al mando de los “azulgranas”.

El juego de ida por la Copa BetPlay de los Cardenales ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot sería el último encuentro que dirigiría el nacido en Uruguay en el fútbol profesional colombiano, según la información compartida en las últimas horas por parte del periodista paraguayo Elvin Kobs, cercano al entorno de Cerro Porteño, quien en diálogo con el programa El “Planeta Fútbol” de Win Sports y Antena2, todo estaría acordado para que, finalizado el partido ante el Poderoso, viaje a Asunción.

“El tema se dio por cerrado; ya la contratación está hecha. Él cumplirá con su partido por Copa Colombia con Independiente Santa Fe; el jueves tomará un vuelo con destino a Asunción; el viernes se haría su presentación oficial como nuevo entrenador de Cerro Porteño”, sentenció Kobs.

Asimismo, el periodista entregó algunos detalles del proceso de vinculación de Jorge Bava al equipo paraguayo, el cual pagaría la cláusula vigente del técnico con Santa Fe y al cual se vincularía por más de un año.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la institución Cardenal; se espera que en las próximas horas o finalizado el encuentro ante el Independiente Medellín se emita un pronunciamiento oficial frente a los rumores que han rodeado durante los últimos días al equipo capitalino, quien el martes, por medio de su presidente Eduardo Méndez, había manifestado su intención de renovarle el contrato al técnico nacido en Montevideo.

¿Cómo le ha ido a Jorge Bava con Santa Fe?

Desde su llegada a finales del mes de marzo, el entrenador uruguayo ha dirigido un total de 32 encuentros entre Liga y Copa BetPlay; 14 de ellos fueron victorias, 10 empates y 8 derrotas.

o

Un paso marcado por un gran rendimiento, pues en menos de cuatro meses logró salir campeón; de la mano del uruguayo Santa Fe, consiguió la tan anhelada décima estrella en su historia del FPC.

Temas relacionados:

Santa Fe

Director técnico

Entrenador

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Paraguay

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Más de Deportes

Ver más
Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina - Foto: EFE
La Vinotinto

"No saben jugar fútbol, sino al béisbol": reconocido periodista mexicano arremete contra La Vinotinto de cara al crucial juego de Eliminatorias ante Colombia

Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados venezolanos se quejan del alto precio de las entradas para el juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina en Buenos Aires: "No quieren visitantes"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Río Sena, París (AFP)
Francia

Récord total: revelan la cifra de personas que se bañaron en el verano en el río Sena luego de que París permitiera el acceso tras más de un siglo

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina - Foto: EFE
La Vinotinto

"No saben jugar fútbol, sino al béisbol": reconocido periodista mexicano arremete contra La Vinotinto de cara al crucial juego de Eliminatorias ante Colombia

Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados venezolanos se quejan del alto precio de las entradas para el juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina en Buenos Aires: "No quieren visitantes"

USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Marcela Reyes en líos legales por atropellar un ladrón que intentó robarla.
Muerte

Marcela Reyes se pronuncia tras enterarse de la muerte de B King, el artista colombiano hallado sin vida en México: "estoy devastada"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda