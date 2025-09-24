Ricardo Gareca no se guardó nada y habló de la posibilidad de dirigir La Vinotinto en medio de los rumores

Luego de la dura derrota en Eliminatorias ante Colombia por 6 a 3 en Maturín, la selección venezolana decidió despedir de su cargo al entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien no logró el objetivo ni siquiera de acceder al repechaje para el Mundial 2026.

En ese escenario, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador de cara al Mundial de 2030 y los amistosos que se disputarán en lo que resta del año.

En las últimas horas, el entrenador argentino Ricardo Gareca, quien ha sonado para dirigir a La Vinotinto, habló sobre las posibilidades de llegar a la selección venezolana que se encuentra hasta el momento sin entrenador oficial.

En primer lugar, La Vinotinto se refirió a la posibilidad de regresar a la selección peruana a la que llevó al Mundial de Rusia 2018.

“En Perú es una etapa cerrada, al menos en esta situación que está actualmente. Ellos han buscado y buscan otra forma de trabajar y es respetable”, indicó Gareca en diálogo con el programa El Vbar de Caracol Radio.

“Lo de Venezuela no tengo nada concreto, nadie se me acercó ni nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme”, declaró sobre la opción de llegar a la selección venezolana.

A su vez, dejó en claro que en lo que queda del año no tiene presupuestado dirigir.

“Yo he decidido por este tiempo no trabajar porque tengo cosas postergadas. Estoy con emprendimientos personales en Argentina”, declaró.

“Voy a tratar para estar no solamente con mi familia, sino también con culminar algunos emprendimientos que tenemos y que es necesaria la presencia mía junto con mis amigos”, añadió.

No obstante, aseguró que para el próximo año buscará concretar algún equipo o selección para trabajar. “Posterior a este año, ya todo lo que tenga que ver con el año que viene la idea es poder empezar a trabajar si se da en Argentina, en Colombia o cualquier otro lugar”, expresó.

En ese sentido, en caso de que La Vinotinto tenga la intención de contratarlo tendrá que esperar hasta el próximo año para hacerlo, por lo que los amistosos del año en curso tendrán que ser asumidos por un entrenador temporal.