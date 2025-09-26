NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

septiembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
Mourinho regresó al club que, ya había dirigido hace 25 años, tras ser despedido del Fenerbahce luego de perder, contra el Benfica en los playoffs de la Champions League.

Pese a que el partido pasado contra el AVS, el Benfica logró imponerse en condición de visitante, el conjunto dirigido por José Mourinho no parece estar atravesando un buen momento.

Muchos son los apuntados por el bajo nivel que ha venido enfrentando el conjunto portugués, y entre los más señalados está el colombiano Richard Ríos.

Frente a las duras críticas que está recibiendo, quien salió en su defensa y respaldo fue el entrenador del equipo José Mourinho.

El técnico portugués, de 62 años, no dudo en defenderlo y afirmar que ve en él mucho potencial dentro del campo de juego.

En rueda de prensa previa al encuentro que tendrá que enfrentar este viernes ante el Gil Vicente en condición de local, afirmó que: “Veo razones para ayudarlo mucho”.

“Veo razones para intentar sacar lo mejor de él (Richard). Veo razones para intentar no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras, veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo, y al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades”, añadió.

o

Mourinho también hizo énfasis en que cuando se le pide a un jugador que haga cosas por las que no es conocido “creas una situación de inestabilidad en la que el jugador se hunde gradualmente, incluso emocionalmente”.

El exentrenador del Tottenham comentó que en el entrenamiento de esta mañana hizo que Richard hiciera cosas en las que se sienta cómodo y cosas en las que la gente “pueda ver a un buen jugador, que es lo que es”.

Su respaldo también se traduce a no ceder en la titularidad del colombiano, de quien aseguró en la rueda de prensa que hará parte del 11 titular del partido de este viernes.

Además, fue claro en que entiende que el tema de lo que se espera del jugador basado en el precio que se pagó por él.

Y que es consciente de que “un jugador siempre entra al campo con una pegatina en la espalda que muestra los millones pagados por su traspaso”.

Por lo que señaló que lo que hará es no presionarlo más, sino todo lo contrario, intentará crear “situaciones en las que pueda dar un paso al frente y jugar mejor, para que suba su confianza”.

Aunque pasa por un mal momento, Benfica se ubica de tercero en la tabla de posiciones con 14 puntos en las seis jornadas que se han disputado hasta el momento.

