NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Pisa -Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Pisa - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol: el centrocampista fue protagonista en el empate de Pisa ante el Milán

octubre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “panita” entró desde el banco aportándole de manera significativa a su equipo en un juego que terminó empatado 2-2.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En el juego válido por la octava fecha de la Serie A de Italia, el experimentado jugador colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, quien ingresó desde el banco de suplentes, se convirtió en uno de los jugadores destacados del encuentro entre su equipo, el Pisa, y el Milán.

Después de dos largos años de sequía, el jugador, uno de los referentes de la selección Colombia, regresó al gol. En esta oportunidad, el centrocampista cafetero fue uno de los protagonistas del encuentro, en el que su club igualó 2-2 ante los Rojinegros.

El panita ingresó desde el banco de suplentes en la etapa complementaria cuando su equipo se encontraba abajo en el marcador. Al experimentado jugador de 37 años, solo le bastaron 14 minutos dentro del terreno de juego para generar desequilibrio dentro de la cancha, dándole otro aire a su equipo.

o

Tanto así que con sus cualidades para gambetear y llegar al área rival consiguió un tiro penal para el Pisa sobre los 60 de juego, luego de lanzar un potente remate que pegó en la mano de Koni De Winter, acción que el juez central calificó como penalti.

Tras la determinación del árbitro, Juan Guillermo Cuadrado tomó la decisión de cobrar desde los 12 pasos, mandando el balón al fondo de la red para el 1-1, dejando en silencio a la afición de los Rojinegros en el San Siro.

Este gol se convierte en el primer tanto del experimentado jugador, quien marcó su primer tanto con su actual club, el Pisa. Sin duda alguna, un impulso anímico para el volante cafetero, quien regresó algo después de más de dos años; su última anotación había sido el 28 de febrero de 2023 con la indumentaria de la Juventus.

o

Aunque Cuadrado fue un jugador desequilibrante en el encuentro, el partido terminó 2-2. Con este resultado, el conjunto toscano llegó a 4 unidades y de momento se ubica en la casilla 17.

El Pisa, quien recién ascendió a la primera categoría del futbol italiano, debe comenzar a sumar de a tres; de lo contrario, pondría en riesgo su continuidad en la Serie A de Italia la próxima temporada.

Temas relacionados:

Juan Guillermo Cuadrado

Serie A

Selección Colombia

Fútbol italiano

Colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo/ Matrix - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Altas expectativas por el gol que Cristiano Ronaldo estaría practicando al mejor estilo de la película Matrix

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del equipo

Independiente del Valle eliminó al Once Caldas de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras perder por penaltis ante Independiente del Valle

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Benjamin Netanyahu (AFP)
Donald Trump

Trump se reúne con Netanyahu para negociar un acuerdo que permita un cese del fuego en Gaza

Victoria's Secret Fashion Show | Foto AFP
Colombia

Modelo nacida en Tumaco brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show: hora, fecha y dónde ver el desfile

Cristiano Ronaldo/ Matrix - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Altas expectativas por el gol que Cristiano Ronaldo estaría practicando al mejor estilo de la película Matrix

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del equipo

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Planeta Tierra - Foto Canva
Planeta Tierra

¿Podría desaparecer el oxígeno de la Tierra? La Nasa advierte con una predicción inesperada

James Comey, exdirector del FBI - Foto EFE
FBI

"Enfrentarse a Trump tiene un precio": James Comey, exdirector del FBI, tras ser acusado por "graves delitos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda