Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol: el centrocampista fue protagonista en el empate de Pisa ante el Milán

En el juego válido por la octava fecha de la Serie A de Italia, el experimentado jugador colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, quien ingresó desde el banco de suplentes, se convirtió en uno de los jugadores destacados del encuentro entre su equipo, el Pisa, y el Milán.

Después de dos largos años de sequía, el jugador, uno de los referentes de la selección Colombia, regresó al gol. En esta oportunidad, el centrocampista cafetero fue uno de los protagonistas del encuentro, en el que su club igualó 2-2 ante los Rojinegros.

El panita ingresó desde el banco de suplentes en la etapa complementaria cuando su equipo se encontraba abajo en el marcador. Al experimentado jugador de 37 años, solo le bastaron 14 minutos dentro del terreno de juego para generar desequilibrio dentro de la cancha, dándole otro aire a su equipo.

Tanto así que con sus cualidades para gambetear y llegar al área rival consiguió un tiro penal para el Pisa sobre los 60 de juego, luego de lanzar un potente remate que pegó en la mano de Koni De Winter, acción que el juez central calificó como penalti.

Tras la determinación del árbitro, Juan Guillermo Cuadrado tomó la decisión de cobrar desde los 12 pasos, mandando el balón al fondo de la red para el 1-1, dejando en silencio a la afición de los Rojinegros en el San Siro.

Este gol se convierte en el primer tanto del experimentado jugador, quien marcó su primer tanto con su actual club, el Pisa. Sin duda alguna, un impulso anímico para el volante cafetero, quien regresó algo después de más de dos años; su última anotación había sido el 28 de febrero de 2023 con la indumentaria de la Juventus.

Aunque Cuadrado fue un jugador desequilibrante en el encuentro, el partido terminó 2-2. Con este resultado, el conjunto toscano llegó a 4 unidades y de momento se ubica en la casilla 17.

El Pisa, quien recién ascendió a la primera categoría del futbol italiano, debe comenzar a sumar de a tres; de lo contrario, pondría en riesgo su continuidad en la Serie A de Italia la próxima temporada.