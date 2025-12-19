Jugador de La Vinotinto regresa al fútbol venezolano tras varios años en Colombia

A pocos días de que termine el 2025, el mercado de fichajes en el fútbol se mueve a nivel mundial y los jugadores latinoamericanos no son la excepción.

En los últimos días, después de que se terminó el fútbol colombiano y resultó Atlético Junior como gran campeón del torneo clausura, los equipos se encuentran preparando lo que será la próxima temporada de cara a 2026.

Un jugador venezolano, que tuvo gran protagonismo en Colombia, dejó su club recientemente para regresar al fútbol de su país después de varios años en el exterior.

VEA TAMBIÉN "Nuestra actualidad y nuestro momento da para que sea un técnico venezolano": el presidente de la FVF reveló detalles de la elección del próximo DT de La Vinotinto o

Se trata del portero Joel Graterol, quien hizo parte de La Vinotinto en la era de Fernando ‘Bocha’ Batista.

El guardameta dejó al América de Cali, club en el que estuvo desde el año pasado y al que regresó luego de coronarse campeón en 2020.

Graterol finalizó su vínculo con el conjunto escarlata tras un año en el que estuvo por fuera de las canchas por una dura lesión que sufrió y lo alejó de las canchas por más de seis meses.

Tras su desvinculación del equipo colombiano, el guardameta recayó en el Academia Puerto Cabello, club del estado Carabobo que se ha destacado como protagonista en los últimos años.

Este será el quinto equipo de Graterol en toda su carrera tras sus pasos por Carabobo, Zamora, América de Cali y Panetolikos de Grecia.

VEA TAMBIÉN Piden que golazo de selección clasificada al Mundial y que enfrentará a país sudamericano sea premiado con el Puskás o

El fútbolista de 28 años hace parte del proceso de la selección de venezolana incluso desde las inferiores. El guardameta formó parte de la nómina de jugadores que se coronó subcampeón del Mundial Sub-10 de 2017, además ha vestido los colores de la absoluta en Copas América y Eliminatorias Sudamericanas.