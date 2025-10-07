NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Juan Guillermo Cuadrado llegó a 400 partidos en la Serie A de Italia - Foto: EFE
Serie A

Jugador referente de la selección Colombia alcanzó una nueva marca en su registro personal: llegó a 400 partidos en la Serie A

octubre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “panita” ha consolidado su carrera deportiva en balompié europeo; Italia ha sido su segundo hogar por más de 15 años.

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos que ha logrado consolidar su carrera deportiva en el fútbol del exterior, precisamente en la Serie A, competencia en la que recientemente alcanzó un récord histórico.

o

El oriundo de Necoclí, en su más reciente presentación con su actual equipo, el Pisa FC, en el juego válido por la sexta fecha del balompié italiano, sumó 400 encuentros en la primera categoría del fútbol de Italia, convirtiéndose en el primer colombiano en alcanzar estos números en una de las ligas más importantes del continente europeo.

El Panita, como también se le conoce al experimentado jugador de la selección Colombia, con su talento y liderazgo dentro del terreno de juego, ha logrado construir y consolidar carrera como futbolista profesional en la Serie A, en la cual ha representado un total de 7 equipos.

Desde su llegada a Europa a mediados del año 2009, el centrocampista ha vestido los colores de escuadras como el Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa. En su paso por estos clubes, el futbolista cafetero ha alcanzado un total de 13 títulos, siendo su paso por la “Juve” el más exitoso, pues en su paso por esta escuadra levantó 11 campeonatos entre la Serie A, Copa y Supercopa de Italia.

Su desempeño y polivalencia dentro del terreno de juego en dos ocasiones le han permitido ser elegido el mejor mediocampista de la liga italiana, en el año 2014 y 2021.

o

Con estas cifras, Juan Guillermo Cuadrado se convierte en el primer futbolista colombiano en alcanzar esta cifra en la Serie A, un hecho que llena de orgullo a uno de los mayores representantes de Colombia en el fútbol del exterior.

El Panita, un símbolo de perseverancia y pasión

Por medio de sus redes sociales, el también lateral se mostró agradecido por haber alcanzado aquello que tanto soñaba de niño e incluso por haber superado aquellas expectativas que tenía.

“Cuando empecé esta carrera, soñaba muchas cosas y estaba dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios. Solo Dios sabe todo lo que pase, las lágrimas que derrame y todo lo que pase. Pero tampoco imaginé que Dios me permitiría alcanzar tantas cosas y disfrutar tanto de una profesión tan hermosa. Definitivamente, Dios hace mucho más de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Solo a Él sea la gloria. “Gracias, Señor Jesucristo”, manifestó Juan Guillermo Cuadrado, tras alcanzar este récord.

