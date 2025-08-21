NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

agosto 21, 2025
Por: Diana Pérez
Juventus - Foto: EFE
Juventus - Foto: EFE
No es la primera vez que la casa de moda se involucra en el mundo fútbol, desde 1994 ha mantenido una relación estrecha con el deporte.

El mundo de la moda y el fútbol vuelven a unir fuerzas para dar un nuevo capítulo a su larga historia juntos y darle una nueva cara a uno de los clubes más grandes de Italia.

El conjunto italiano Juventus en conjunto con la casa de moda Giorgio Armani se asociaron para lanzar un diseño exclusivo de vestuario formal para el plantel para la temporada 2025/26.

El acuerdo empezará esta temporada, pero durará dos años, en los cuales los diseños de Armani serán los que usarán los futbolistas en sus apariciones oficiales fuera del terreno de juego.

Según explicó la Juventus en un comunicado se trata de una colaboración que reúne “a dos iconos italianos, unidos por una visión compartida de innovación, creatividad y rigor”.

o

Con el fin de que la casa de modas continue su relación con el mundo del fútbol “Giorgio Armani ha diseñado por primera vez el vestuario formal de la Juventus”.

“La asociación incluye una selección de trajes Giorgio Armani creados para acompañar a los jugadores del primer equipo masculino en todas las ocasiones oficiales fuera de la cancha durante las temporadas 2025/2026 y 2026/2027”, afirma el escrito.

Además de que especifica que el vestuario será para “todas las competiciones nacionales y europeas”, lo que logra un equilibro entre “la sofisticación sartorial y la comodidad contemporánea”.

Ya que el vestuario cuenta con “líneas fluidas, detalles refinados, materiales de primera calidad y una paleta centrada en el icónico azul medianoche que define el estilo de Giorgio Armani”.

Entre los diseños que lucirán los jugadores estarán: trajes con sobrecamisas de cuello, camisero clásico, camisetas, polos, cuellos altos de lana ligera y pantalones.

Así como también un traje azul medianoche para las apariciones públicas y ocasiones especiales; accesorios coordinados y un abrigo técnico.

“Con esta nueva colaboración, Giorgio Armani reafirma su estrecho vínculo con el mundo del deporte, a través de una estética que fusiona elegancia y funcionalidad, adaptada a las necesidades específicas de los deportistas”, finaliza el comunicado.

No es la primera vez que la casa de moda se involucra en el mundo fútbol, desde 1994 ha mantenido una relación estrecha con el deporte.

Temas relacionados:

Juventus

Moda

Fútbol

Italia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

'Lucho' Díaz ya demuestra su magia en el Bayern de Múnich: con estas jugadas sorprendió a sus nuevos compañeros

Colombia ante Argentina en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

A horas de la final de la Copa América, jugadoras de la selección Colombia le piden al presidente Petro no recortar presupuesto al deporte

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (AFP)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka habla sobre problema que tuvo en 2022 por el que casi se retira del tenis: "Pensé que era una señal para dedicarme a otra cosa"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

Tiroteo en Nueva York - AFP
Atacante

Qué es la ECT, la enfermedad que presuntamente tenía el atacante de Nueva York quien habría culpado a la NFL por desarrollarla

El presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca-Foto: EFE
Volodímir Zelenski

"Yo me cambié y tú no": Zelenski sorprendió por su cambio de vestimenta en reunión con Trump y confrontó a periodista que lo criticó en su última visita

Familiares piden la liberaciones de colombianos detenidos en Venezuela - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Pedimos al gobierno de Colombia que llegue a un acuerdo con Venezuela": familiares de colombianos detenidos por el régimen narran su dolor

Nayib Bukele (EFE)
Grupo IDEA

Expresidentes del Grupo IDEA rechazan reforma que impone la reelección presidencial indefinida en El Salvador

Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

'Lucho' Díaz ya demuestra su magia en el Bayern de Múnich: con estas jugadas sorprendió a sus nuevos compañeros

Pasaporte colombiano - Foto EFE
Colombia

País de la zona Schengen en Europa está analizando pedir visa a los colombianos por graves hechos registrados recientemente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano