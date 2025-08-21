La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

El mundo de la moda y el fútbol vuelven a unir fuerzas para dar un nuevo capítulo a su larga historia juntos y darle una nueva cara a uno de los clubes más grandes de Italia.

El conjunto italiano Juventus en conjunto con la casa de moda Giorgio Armani se asociaron para lanzar un diseño exclusivo de vestuario formal para el plantel para la temporada 2025/26.

El acuerdo empezará esta temporada, pero durará dos años, en los cuales los diseños de Armani serán los que usarán los futbolistas en sus apariciones oficiales fuera del terreno de juego.

Según explicó la Juventus en un comunicado se trata de una colaboración que reúne “a dos iconos italianos, unidos por una visión compartida de innovación, creatividad y rigor”.

Con el fin de que la casa de modas continue su relación con el mundo del fútbol “Giorgio Armani ha diseñado por primera vez el vestuario formal de la Juventus”.

“La asociación incluye una selección de trajes Giorgio Armani creados para acompañar a los jugadores del primer equipo masculino en todas las ocasiones oficiales fuera de la cancha durante las temporadas 2025/2026 y 2026/2027”, afirma el escrito.

Además de que especifica que el vestuario será para “todas las competiciones nacionales y europeas”, lo que logra un equilibro entre “la sofisticación sartorial y la comodidad contemporánea”.

Ya que el vestuario cuenta con “líneas fluidas, detalles refinados, materiales de primera calidad y una paleta centrada en el icónico azul medianoche que define el estilo de Giorgio Armani”.

Entre los diseños que lucirán los jugadores estarán: trajes con sobrecamisas de cuello, camisero clásico, camisetas, polos, cuellos altos de lana ligera y pantalones.

Así como también un traje azul medianoche para las apariciones públicas y ocasiones especiales; accesorios coordinados y un abrigo técnico.

“Con esta nueva colaboración, Giorgio Armani reafirma su estrecho vínculo con el mundo del deporte, a través de una estética que fusiona elegancia y funcionalidad, adaptada a las necesidades específicas de los deportistas”, finaliza el comunicado.

No es la primera vez que la casa de moda se involucra en el mundo fútbol, desde 1994 ha mantenido una relación estrecha con el deporte.