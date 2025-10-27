NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Juventus

Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio - Foto AFP
Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio - Foto AFP
La noticia fue confirmada un dia después de la derrota contra la Lazio (1-0).

La Juventus de Turín anunció este lunes el despido del entrenador croata Igor Tudor, el día después de la derrota contra la Lazio (1-0).

"La Juventus anuncia haber apartado de sus funciones al entrenador de su primer equipo Igor Tudor, junto a su 'staff' técnico", indicó en un comunicado el club turinés.

"El club agradece a Igor Tudor y a su equipo técnico su profesionalismo y compromiso durante los últimos meses, y les desea lo mejor en su futuro profesional", continúa el comunicado.

El club más laureado del fútbol italiano precisó en el texto que el equipo será dirigido durante su próximo encuentro el miércoles contra Udinese por el actual entrenador del equipo reserva, Massimiliano Brambilla.

Exjugador de la Juventus, Tudor, de 47 años, llegó al banquillo el pasado mes de marzo para sustituir al italobrasileño Thiago Motta, despedido tras nueve meses en el cargo.

o

El técnico croata alcanzó el objetivo que le puso la directiva, logrando la cuarta posición y clasificando a Liga de Campeones. Después, los Bianconeri arrancaron la temporada 2025-2026 con tres victorias consecutivas, pero se estancaron rápido, tanto en Serie A como en Champions.

El equipo solo ha cosechado cinco puntos en las últimas cinco jornadas de Serie A, y en consecuencia ha caído hasta la octava posición. Sin victoria desde el 13 de septiembre, la Juventus ha perdido de forma consecutiva sus últimos tres partidos ente todas las competiciones, y lleva cuatro encuentros sin marcar gol.

El balance que deja Tudor en Turín es uno de los peores de los últimos años, con 10 victorias, ocho empates, y seis derrotas, una media de 1,58 puntos por partido, con 39 goles anotados y 29 encajados.

Queda por descubrir el nombre de su sucesor, que será el quinto entrenador del club turinés desde la salida de Massimiliano Allegri en mayo de 2024, pocos días después de haber ganado la Copa de Italia.

Según la cadena de televisión Sky Sports, los dirigentes de la Juve estarían interesados en contratar a Luciano Spalletti, exentrenador del Nápoles y exseleccionador de Italia, despedido a principios de junio por la Federación Italiana de Fútbol.

