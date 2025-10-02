Exfigura de la selección de Brasil y el Real Madrid visitó lugar turístico en Venezuela y se llevó enorme regalo

Brasil ha tenido decenas de jugadores estelares que han jugado en los mejores equipos del mundo y se han destacado con su selección. Desde el arco hasta la delantera, Brasil ha tenido enormes figuras que se han consagrado en el fútbol mundial.

Precisamente, en las últimas horas se conoció que una de esas grandes figuras estuvo presente en Venezuela y fue visto disfrutando de las paradisiacas playas caribeñas.

El exjugador se deleitó en las cristalinas aguas venezolanas y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Se trata del exdelantero Júlio Baptista, quien publicó una serie de fotografías con paisajes espectaculares mientras disfruta de sus vacaciones.

Baptista fue visto en el Archipiélago Los Roques, un conjunto de islas y cayos en las Antillas Menores pertenecientes a Venezuela.

El exfutbolista hizo alarde en sus redes sociales de sus paradisíacas vacaciones en aguas cristalinas con dos fotografías que han generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Al exdelantero del Real Madrid se le vio encima de un bote y de fondo las aguas celestes del archipiélago. En otra fotografía, el exatacante aparece cerca de la costa con un enorme pez que seguramente logró pescar del mar.

“Parece que '𝒍𝒂 𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊𝒂' la pasó mal”; “Julio Baptista en 𝑳𝒐𝒔 𝑹𝒐𝒒𝒖𝒆𝒔”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que Baptista pasó por el Real Madrid desde 2005 hasta 2008 y por otros equipos europeos como Sevilla, Arsenal, Roma y Málaga.

A su vez, el exjugador paulista tiene un recuerdo especial por Venezuela dado que allí se consagró campeón con Brasil de la Copa América de 2007 anotando uno de los goles de la final que disputó contra Argentina.