Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Jamaica

La leyenda del atletismo Usain Bolt reveló que ahora se queda sin aliento al subir escaleras

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El exdeportista jamaicano habló con la prensa en el Campeonato Mundial de Atletismo.

El exatleta profesional jamaicano Usain Bolt, quien se consagró como el velocista más destacado de la historia, reveló que ahora se queda sin aliento al subir escaleras.

El ocho veces campeón olímpico de 39 años se refirió a su condición actual durante un encuentro con la prensa en el Campeonato Mundial de Atletismo, donde declaró que debido a una rotura del tendón de Aquiles ya no corre.

Bolt, que a la fecha ostenta algunos de los récords mundiales de los 100 metros y 200 metros y el relevo de los 4x100 metros, indicó que mantiene su condición física asistiendo al gimnasio, pero que anhela correr nuevamente para estar en forma.

“No, principalmente entreno en el gimnasio. No me encanta, pero creo que ahora que llevo un tiempo sin correr, tengo que empezar a correr de verdad porque, cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”, declaró a los medios de comunicación en Tokio.

En ese contexto, aseguró que “cuando vuelva a entrenar a fondo, probablemente tendrá que dar algunas vueltas solo para poder respirar adecuadamente”.

El retiro oficial de Usain Bolt de las competencias sprint de élite se presentó en 2017. Ante eso, la prensa consultó su rutina diaria actual, a lo que el jamaicano respondió que pasa gran parte del tiempo con sus hijos.

“Bueno, normalmente me despierto justo a tiempo para despedir a los niños rumbo al colegio, y luego depende de lo que tenga que hacer. Si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Veo series y me relajo hasta que los niños llegan a casa”, comentó.

Además, añadió: “Paso tiempo con ellos, paso el rato, hasta que empiezan a molestarme y entonces me voy. Y después, me quedo en casa viendo películas o como ahora me gusta el Lego, juego con Lego”.

Usain Bolt es 11 veces campeón del mundo, logrando oros consecutivos en los 100 m, 200 m y relevos 4x100 m entre 2009 y 2015, con la excepción de una salida en falso en los 100 m en 2011.

El velocista se retiró después del Mundial de 2017 en Londres, donde ganó un bronce final en los 100 metros frente a su rival estadounidense Justin Gatlin.

