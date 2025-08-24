NTN24
Domingo, 24 de agosto de 2025
Tenista

La leyenda sigue vigente: una de las mejores tenistas de la historia regresa con 45 años al US Open para romper récords

agosto 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Venus Williams | Foto: EFE
Su debut en el US Open fue hace 28 años, cuando tenía 17 años.

 

La reconocida tenista estadounidense Venus Williams regresa al US Open con 45 años, consiguiendo su participación número 25.

La ganadora de 7 Grand Slam, no le tiene miedo a nada, ni siquiera a que muchos consideren que a su edad ya no está para competir cuando, según ella misma, es lo que más ama.

Antes de su partido contra la checa Carolina Muchová, la mayor de las Williams abordó su regresó al torneo ante los periodistas.

Venus aseguró que para ella es “súper emocionante estar de vuelta”, además de que considera que “esto no me hace envejecer, simplemente hace que sea algo todavía más emocionante”.

La tenista, que logró hacer historia al ser la primera afroamericana en ser número 1 en el ranking WTA, explicó: “me encanta mi trabajo, así que ahí está la alegría”.

Venus Williams, que no jugaba el Abierto de Estados Unidos desde su derrota en la primera ronda de 2023, regresó a la competición en julio después de dieciséis meses de ausencia y ganó su primer partido en el torneo de Washington, antes de caer en segunda ronda.

Después recibió a última hora una invitación para el WTA 1000 de Cincinnati (7-18 de agosto), donde perdió desde su entrada en liza.

Operada en 2024 de fibromas uterinos, unos tumores benignos que causan en ocasiones dolor intenso, la estadounidense ha tenido un largo recorrido hasta volver a agarrar la raqueta.

Sobre las pistas azules de Flushing Meadows, en las que conoce hasta el último rincón, sentenció que dará lo mejor de sí misma.

"No he jugado tanto como otras jugadoras, así que para mí es diferente. Simplemente intento divertirme, mantenerme relajada y ser mi mejor versión", aseguró.

Su debut en el US Open fue hace 28 años, cuando tenía 17 años, y en 1997 disputó una edición que le llevó hasta la final, donde fue derrotada por la suiza Martina Hingis.

Ante la cercanía de su retirada por una cuestión de edad, Venus Williams insistió en que el tenis ha sido, es y será su vida.

"Creo que siempre jugaré al tenis, está en mi ADN, así que siempre estaré ahí, ahora o dentro de treinta años (...) El tenis siempre será una de las partes más importantes de mi vida", aseveró.

Venus Williams, considerada como una de las leyendas más grandes del tenis femenino, ostenta en su historial de 7 Grand Slam individuales, 14 Grand Slam en dobles con su hermana Serena y 48 WTA títulos individuales.

También ha ganado: cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2002 (individual y en dobles), Beijing 2008 y Londres 2012.

Así como también tiene una medalla de plata por Río 2016, en la modalidad de dobles mixtos.

Williams tiene el récord del saque más rápido realizado por una jugadora en un partido del cuadro principal y el de más medallas olímpicas por una tenista, superando a su hermana Serena.

