Viernes, 02 de enero de 2026
NFL

Leyenda de la NFL y ganador de dos Super Bowl reveló su dura batalla contra el Parkinson: “Cuando despierto estoy rígido como una tabla”

enero 2, 2026
Por: Diana Pérez
Brett Favre, leyenda de la NFL | Foto: EFE
Brett Favre pasó 16 temporadas con los Packers, en donde se convirtió en uno de los mejores mariscales de campo de la NFL.

Tras un año de haber conmocionado al mundo del fútbol americano luego de revelar que fue diagnosticado con Parkinson, la leyenda de la NFL Brett Favre habló sobre cómo ha sido su vida desde entonces.

El miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional confesó durante su participación en podcast ‘4th and Favre’ que se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad.

El campeón de dos Super Bowl con los Green Bay Packers reveló que, durante la audiencia en el Congreso en septiembre de 2024, en la que testificó ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, ya tenía la enfermedad.

Favre dijo en el podcast: “Probablemente soy como la mayoría de la gente, pensaba que solo había un Parkinson y ya está. No es así. Hay múltiples, muchas formas de Parkinson”.

“Yo tengo lo que se llama idiopático, que es el más común. Y creo que otra cosa que la mayoría de la gente piensa cuando oye hablar del Parkinson es en temblores”, añadió.

La leyenda de la NFL explicó que controla sus síntomas con medicamentos, pero que hay ocasiones en las que se siente como un “pretzel”.

Sin embargo, comentó que sus funciones tanto de memoria como cognitivas se encuentran más estables ahora.

El exmariscal de campo detalló que un caso lo que más le afecta es la rigidez y la falta de flexibilidad, más que los temblores.

Brett dio un duro vistazo de lo que son sus mañanas cada día desde que fue diagnosticado con Parkinson.

“Cuando me despierto, antes de tomar mi medicina, estoy tan rígido como una tabla. Y una vez que tomo mi medicación, es como si los músculos y las articulaciones aflojaran un poco su agarre sobre mí”, puntualizó.

Además, contó que cuando esta cansado, al final del día, tiembla un poco, pero “la parte cognitiva y de memoria, por ahora, está bien”.

Favre confesó que el trastorno ha avanzado en su cuerpo, específicamente a su lado derecho: “Si dejas caer una moneda frente a mí y trato de recogerla con la mano derecha, puede que pase cinco minutos intentándolo y al final lo haga con la izquierda”.

Al inicio, cuando empezó la medicación su destreza con la mano derecha era buena, pero con el paso del tiempo ya no es el caso.

“Por eso pienso que tal vez ha avanzado un poco. Ojalá no, tal vez estoy exagerando”, acotó.

El exjugador de los Green Bay Packers habló con esperanza sobre el futuro, no solo suyo, sino de quienes también padecen esta enfermedad.

Ya que es consciente de que “no hay cura”, pero que a veces escucha “faltan cinco años para que encuentren una cura” y piensa “ojalá sea cierto. Realmente lo deseo. Pero no me hago ilusiones”.

No solo ganó dos Super Bowl, sino que también fue elegido tres veces como el Jugador Más Valioso de liga.

