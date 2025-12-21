NTN24
René Higuita

La locura de Higuita sigue viva: volvió 'el escorpión' en la despedida de Mario Alberto Yepes

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El exguardameta de la Selección Colombia ejecutó su acrobática jugada.

El partido de despedida del emblemático capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, estuvo lleno de momentos memorables en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

El encuentro reunió a numerosas leyendas de la ‘Tricolor’ de las últimas cuatro décadas, así como a destacados jugadores que han dejado huella en el balompié internacional.

Uno de los instantes más llamativos del partido amistoso entre la ‘Selección Dorada’ y los ‘Amigos del Capi’, fue cuando René Higuita ejecutó su famoso ‘escorpión’.

Higuita y "El Escorpión":

Este guardameta Inmortalizó su nombre con una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol: la parada del 'escorpión', misma que fue realizada en un amistoso contra Inglaterra en el estadio de Wembley en 1995.

Secuencia de la maniobra: Higuita desplazó su cuerpo hacia el frente, despejando el balón con los talones en el aire. La acrobática acción se convirtió en su sello personal.

Legado de Higuita:

Este portero cambió la forma de entender la posición y el fútbol, trascendiendo más allá de sus logros deportivos con un estilo de juego icónico e irreverente.

Higuita fue uno de los precursores del concepto de portero-líbero, saliendo frecuentemente de su área para jugar el balón con los pies y participar activamente en la construcción del juego de su equipo, lo que obligaba a los rivales a tener un jugador más de campo a quien marcar.

Además de atajar, Higuita era un consumado lanzador de penaltis y tiros libres. Anotó un total de 43 goles a nivel profesional, una cifra excepcional para un arquero.

La "Ley Higuita":

Su estilo influyó directamente en la modificación de las reglas del fútbol. La FIFA introdujo la "ley Higuita" o "norma de cesión", que prohíbe a los porteros tocar con las manos un balón cedido deliberadamente con el pie por un compañero, fomentando un juego más dinámico y evitando la pérdida de tiempo.

En cuanto a su palmarés, su logro más importante a nivel de clubes fue ganar la Copa Libertadores con el Atlético Nacional en 1989, siendo clave en la final al atajar un penal decisivo. Con su combinado nacional, fue mundialista en la edición Italia 1990.

Recientemente, en noviembre de 2025, Higuita ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en México, un reconocimiento a su trayectoria e influencia global.

