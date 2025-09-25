NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
UEFA analizará la participación de Israel en competencias internacionales - Fotos: Canva e Instagram de la UEFA
UEFA analizará la participación de Israel en competencias internacionales - Fotos: Canva e Instagram de la UEFA
UEFA

La mayoría de los miembros de la UEFA estarían a favor de la suspensión de Israel en competencias internacionales

septiembre 25, 2025
Por: Natalya Baquero González
El Comité Ejecutivo de la UEFA evaluará la continuidad y participación de equipos de Israel.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), entidad encargada de regular las competencias futbolísticas a nivel Europa, llevará a cabo una reunión que tiene como finalidad analizar una posible suspensión a la federación miembro de Israel. Todo esto debido a los continuos ataques que se han ejecutado desde esta nación en el territorio de Gaza, acciones que han dejado miles de fallecidos.

La próxima semana se llevará a cabo este encuentro, en el cual el Comité Ejecutivo de la UEFA, en el cual los 20 miembros de este ente, evaluarán la continuidad y la participación de los equipos israelíes en competencias internacionales.

Ante este encuentro, en el que se tomarían decisiones similares a las que se aplicaron en su momento con Rusia, a quien se le restringieron participaciones en los diferentes torneos y competiciones, luego de su invasión a Ucrania en el año 2022.

"La mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel", según información compartida por el diario británico The Times. La determinación de esta reunión habría tomado más fuerza luego de las posturas que se presentaron en la Asamblea General de la ONU que se llevó a cabo durante los últimos días.

Este encuentro se daría dos semanas antes de que la selección masculina de Israel retome las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

o

Dependiendo de la decisión que tome la UEFA, esta inicialmente impactaría de manera directa a los clubes; de momento, no tendría un impacto en los seleccionados, pues la única manera de que esto ocurra es que la FIFA adopte las mismas medidas, situación que por el momento no estaría contemplada por parte del ente regulador del fútbol mundial.

Por el ahora, solo queda esperar si esta situación será uno de los temas de conversación en el encuentro liderado por la FIFA en Zúrich la próxima semana, el cual también contará con la presencia de miembros de la UEFA.

Temas relacionados:

UEFA

Israel

Fútbol

Encuentro

FIFA

Suspensión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Más de Deportes

Ver más
Aryna Sabalenka y Novak Djokovic | Foto: EFE
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka es blanco de críticas por dejar por fuera del top de mejores tenistas a Novak Djokovic

Extenista sueco, Björn Borg | Foto: EFE
Tenis

Leyenda del tenis ganador de más de 10 Grand Slam reveló que fue diagnosticado con un cáncer que lo hace luchar "cada día como si fuera una final de Wimbledon"

La admiración de Lisandro Martínez a Falcao - Fotos: AFP
Radamel Falcao García

“Para mí era el mejor 9”: los elogios de futbolista campeón del mundo con Argentina hacia Radamel Falcao

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Dinamarca

Dinamarca denuncia el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" tras cierre de aeropuerto por aparición de drones; primera ministra apuntó contra Rusia

Aryna Sabalenka y Novak Djokovic | Foto: EFE
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka es blanco de críticas por dejar por fuera del top de mejores tenistas a Novak Djokovic

Donald Trump/ Edificio CPI - Fotos EFE
Corte Penal Internacional

Estados Unidos está considerando sancionar a toda la Corte Penal Internacional, según Reuters

Partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU. - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

“Las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura de un país”: partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU.

Una muestra extraída de una roca en Marte evidenciaría que antiguamente existió vida en Marte - Fotos NASA
Marte

La NASA confirma el hallazgo de indicios de que Marte tuvo vida microbiana: "lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte"

Manifestación venezolana en Nueva York - Foto AFP
Informe ONU

ONU denuncia que el régimen venezolano arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social

Extenista sueco, Björn Borg | Foto: EFE
Tenis

Leyenda del tenis ganador de más de 10 Grand Slam reveló que fue diagnosticado con un cáncer que lo hace luchar "cada día como si fuera una final de Wimbledon"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda