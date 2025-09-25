La mayoría de los miembros de la UEFA estarían a favor de la suspensión de Israel en competencias internacionales

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), entidad encargada de regular las competencias futbolísticas a nivel Europa, llevará a cabo una reunión que tiene como finalidad analizar una posible suspensión a la federación miembro de Israel. Todo esto debido a los continuos ataques que se han ejecutado desde esta nación en el territorio de Gaza, acciones que han dejado miles de fallecidos.

La próxima semana se llevará a cabo este encuentro, en el cual el Comité Ejecutivo de la UEFA, en el cual los 20 miembros de este ente, evaluarán la continuidad y la participación de los equipos israelíes en competencias internacionales.

Ante este encuentro, en el que se tomarían decisiones similares a las que se aplicaron en su momento con Rusia, a quien se le restringieron participaciones en los diferentes torneos y competiciones, luego de su invasión a Ucrania en el año 2022.

"La mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel", según información compartida por el diario británico The Times. La determinación de esta reunión habría tomado más fuerza luego de las posturas que se presentaron en la Asamblea General de la ONU que se llevó a cabo durante los últimos días.

Este encuentro se daría dos semanas antes de que la selección masculina de Israel retome las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Así se ven las tres mascotas del Mundial de 2026: FIFA presentó a los animales en un video imperdible o

Dependiendo de la decisión que tome la UEFA, esta inicialmente impactaría de manera directa a los clubes; de momento, no tendría un impacto en los seleccionados, pues la única manera de que esto ocurra es que la FIFA adopte las mismas medidas, situación que por el momento no estaría contemplada por parte del ente regulador del fútbol mundial.

Por el ahora, solo queda esperar si esta situación será uno de los temas de conversación en el encuentro liderado por la FIFA en Zúrich la próxima semana, el cual también contará con la presencia de miembros de la UEFA.