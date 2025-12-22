NTN24
Mbappé

Mbappé tras alcanzar récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: "Igualar a mi ídolo es un honor"

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappé, futbolista francés - EFE
Kylian Mbappé, futbolista francés - EFE
La marca del atacante francés fue alcanzada tras convertir desde el punto penal el 2-0 definitivo en la victoria del Real Madrid frente al Sevilla, el pasado sábado en la decimoséptima jornada de LaLiga.

Kylian Mbappé celebró su cumpleaños número 27 de la mejor manera al alcanzar un registro histórico. El delantero galo igualó a Cristiano Ronaldo como el futbolista con más goles en un año natural con la ‘casa blanca’, ambos con 59 'dianas’.

o

La marca del atacante francés fue alcanzada tras convertir desde el punto penal el 2-0 definitivo en la victoria del Real Madrid frente al Sevilla, el pasado sábado en la decimoséptima jornada de LaLiga.

El portugués había dejado esa huella en 2013 y Mbappé, declarado admirador de CR7, buscó durante todo el encuentro emular a su ídolo.

De hecho, tras anotar, el apodado ‘Donatello’ replicó la emblemática celebración del ‘Bicho’, con carrera previa y salto girando el cuerpo y bajando los brazos.

o

Una vez finalizado el mencionado trámite, Mbappé sostuvo: “Hoy es un día especial, es mi cumpleaños. Igualar el récord de mi ídolo Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del Real Madrid, es algo increíble”.

“La celebración fue para él, para mi amigo y referente”, añadió el sobresaliente jugador que llegó al conjunto de la capital española procedente del PSG.

El gol llegó en el minuto 86’ y premió la insistencia de Mbappé, que había generado múltiples ocasiones, incluida una clara cerca de la hora de juego, cuando su cabezazo fue desviado al larguero por el guardameta sevillista.

Con este triunfo, el Real Madrid alcanza los 42 puntos y queda a cuatro del líder Barcelona, que el domingo hizo la tarea ante el Villarreal.

o

Sobre el encuentro liguero, el entrenador Xabi Alonso, detalló: “Había que ganar en una situación complicada. Lo conseguimos, aunque sabemos que podemos hacerlo mejor”.

El próximo partido del Real Madrid será en calidad de local por LaLiga frente al Betis el 4 de enero de 2026.

