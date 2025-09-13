NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

septiembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
El ‘Bicho’ recibió el presente de parte de un reconocido freestyler colombiano, quien aseveró haber cumplido un sueño al haber compartido con ‘CR7’.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores vigentes más idolatrados en el mundo del fútbol, pues a sus 40 años, el portugués sigue rompiendo récords en este deporte y aunque para su edad ya debería estar en el retiro, el ‘Bicho’ no ve todavía cercana esta fecha.

En Colombia esta devoción también está presente y son muchos los deportistas que ven en Cristiano Ronaldo un ídolo y un modelo a seguir, por lo que es muy habitual ver gente en las calles del país con camisetas del astro portugués.

o

Recientemente, en la grabación de un comercial, el freestyler colombiano Sebastián Peña pudo compartir con el ‘Bicho’ y no solo declaró su admiración por el exfutbolista del Real Madrid, sino que le regaló una camiseta de la selección Colombia.

“Para mí Cristiano Ronaldo es un ídolo, fue el que me introdujo en el mundo deportivo tanto en el fútbol como ahora en el Freestyle”, declaró el colombiano antes de mostrarle al ‘comandante’ sus habilidades con el balón.

Posteriormente, Peña le entregó la camiseta de Colombia a Cristiano quién, sonrío, dio las gracias y cerró el encuentro con un apretón de manos. “Eres muy bueno en el freestyle”, le dijo el Bicho al colombiano.

La grabación fue para una marca deportiva que contrató a estos dos talentos y la grabación se llevó a cabo en la ciudad de Madrid.

Cristiano Ronaldo ahora piensa en el regreso de la liga Saudí con el Al Nassr y en el objetivo de la clasificación al mundial con Portugal que va marchando sobre ruedas, gracias a las dos victorias obtenidas la pasada fecha FIFA como visitante.

Entre tanto, el freestyler colombiano Sebastián Peña sigue preparándose para representar a Colombia en el Campeonato Latinoamericano de Fútbol Freestyle, que se vivirá del 24 al 28 de septiembre en Medellín.

