NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Lionel Messi

La reacción del técnico del Inter Miami tras el penalti que falló Messi y la goleada que se llevó su equipo

septiembre 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi, jugador del Inter Miami / FOTO: AFP
El capitán de la selección argentina tuvo el primero del partido desde los once pasos, pero su cobro fue bien leído por el portero que ni tuvo que estirarse para atajarlo.

El Inter Miami cayó el sábado por 3-0 en su visita al Charlotte FC en una noche aciaga para Lionel Messi, que falló un penalti a lo Panenka con empate en el marcador.

El joven delantero israelí Idan Toklomati convirtió los tres tantos del Charlotte FC, que igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga norteamericana (MLS) que tenía Seattle Sounders desde 2018.

"Me preocupa, perdimos 3-0", dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, en conferencia de prensa. "Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza".

"Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Tratar de levantarnos rápido, el martes tenemos otro partido duro", agregó en referencia al juego liguero contra Seattle Sounders.

Cuando el marcador aún no se había movido en Charlotte, el árbitro concedió penalti a los visitantes por un derribo del francés Djibril Diani sobre Messi.

El astro argentino tomó la pelota en el minuto 32 pero su lanzamiento picado por el centro de la portería fue adivinado por el croata Kristijan Kahlina, que desvió primero la pelota con la mano derecha y luego la atrapó.

"No podemos ser injustos y agarrarnos del penal, si hay alguien que nos ayudó a ganar en la temporada ha sido Leo", manifestó el Jefecito.

Con este tropiezo el Inter cayó a la séptima posición de la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 unidades del líder Philadelphia Union pero con tres partidos menos.

