Arquero sudamericano causa furor tras atajar un penal sentado

Durante el partido que disputó el Flamengo contra el Corinthinas por el Campeonato Brasileirao se dio un momento que le ha dado la vuelta al mundo.

El protagonista del increíble momento es el arquero del Flamengo, el argentino Agustín Rossi, quien dio una ‘masterclass’ de cómo tapar un penal.

En el minuto 14 del encuentro, cuando el marcado iba 0-0. El jugador del Corinthians Yuri Alberto tuvo la oportunidad de abrir el marcador.

Alberto se enfrentó cara a cara con Rossi desde el punto penal para intentar adelantar a su equipo en el marcador, pero el guardameta tenía otros planes.

Luego de que árbitro diera el pitazo, Alberto intentó picar la pelota, pero Rossi logró anticiparse y atajo el penal sentado inclinándose levemente hacia la derecha.

El portero del Flamengo, tras atajar el penal, no dudar en provocar al hacerle un gesto moviendo la mano de un lado a otro haciendo referencia que con él no iba a poder.

VEA TAMBIÉN La decisión que tomó la UEFA contra Diego ‘El Cholo’ Simeone que afecta al Atlético de Madrid en su próximo partido de Champions League o

Más tarde Alberto pudo sacarse la espina y volvió a encararse con Rossi, está vez ganando para poder poner el primero del partido a favor del Corinthians.

No obstante, al conjunto local no le bastó y terminó siendo derrotado en casa por el Flamengo que puso el gol del empate en el minuto 56 por cuenta del futbolista Giorgian De Arrascaeta y en el 87 Luiz Araujo selló el triunfo del conjunto Mengao.

El arquero del Flamengo ya venía de ser protagonista en un juego anterior, en el que disputó contra Estudiantes de La Plata en Buenos Aires en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El argentino, de 30 años, fue clave para el conjunto brasileño en la tanda de penales que disputó contra Estudiantes.

Rossi consiguió atajar los dos penales de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar, dándole así el pase a su equipo para la siguiente fase el torneo.

Ahora el Flamengo deberá enfrentarse en ese torneo a Racing en el partido de ida de la semifinal, en la que recibirá al conjunto argentino en casa.