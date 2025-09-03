NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia Femenina sufre importante baja de cara a las eliminatorias para el Mundial Brasil de 2027

septiembre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadoras de la Selección Colombia Femenina | Foto: EFE
Las subcampeonas de América llegarán sin su artillera a la Liga de Naciones de la Conmebol.

A tan solo semanas de que se lleve a la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, campeonato que sirve para ir al Mundial de Brasil 2027, la selección Colombia tiene su primera baja.

La importante baja que tendrá Colombia para el nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo Femenina de 2027 será la delantera Mayra Ramírez.

Ramírez que actualmente juega en el Chelsea y es una de las más destacadas del conjunto inglés sufrió una importante lesión durante un amistoso que disputó este fin de semana.

Según comunicaron las ‘Blues’, la colombiana sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el amistoso que enfrentó contra el AC Milán.

“Chelsea puede confirmar que Mayra Ramírez se ha sometido a una cirugía por una lesión en el tendón de la corva sufrida durante nuestro amistoso contra el AC Milán el fin de semana pasado”, empieza el escrito.

El Chelsea aclaró: “La delantera regresó este verano después de llegar a la final de la Copa América Femenina con Colombia, y fue seleccionada para comenzar en el amistoso del fin de semana pasado contra el equipo italiano”.

“Desafortunadamente, Mayra tuvo que ser reemplazada en el minuto 34 luego de sufrir una lesión durante el partido que requirió cirugía. Ahora comenzará un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico y estará fuera de acción por un tiempo”, finaliza el texto.

De acuerdo con la periodista Laura Bernal, la artillera del conjunto cafetero se perderá el resto del 2025 y su regreso se espera que sea en 2026.

Con esta baja, las subcampeonas de América llegarán sin su artillera a la Liga de Naciones de la Conmebol, que es el nuevo formato para las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2027.

El torneo empieza en octubre de 2025 y el debut de la ‘Tricolor’ será en condición de local ante Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

