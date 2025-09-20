La selección Colombia pierde a dos figuras importantes tras ser desconvocados por indisciplina de cara al Mundial de Chile Sub-20

A puertas de que se dé el Mundial Chile Sub-20, la selección Colombia enfrenta dos bajas importantes y no por algún tipo de lesión sino por mal comportamiento.

En las últimas horas, el entrenador del equipo cafetero, César Torres, confirmó que dos futbolistas fueron apartados de la selección por indisciplina.

Los futbolistas en cuestión son Keimar Sandoval y John Montaño, quienes fueron desconvocados de la ‘Tricolor’ porque, según lo dicho por Torre, no se adaptaron a las normas disciplinarias.

Keimar Sandoval, de 20 años, juega para el Estrella Roja de Belgrado, un club de Serbia al que llegó en modo de préstamo precedido del Betis el pasado mes de enero.

Por su parte, John Montaño, de 18 años, actualmente es parte del plantel del Lommel SK, un equipo de segunda división del fútbol belga al que llegó en enero de este año.

Ambos fueron apartados del conjunto nacional y según explicó el técnico en rueda de prensa tanto Sandoval como Montaño: “son chicos que yo creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos”.

“Son chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar”, añadió.

César afirmó que con los dos jugadores “agotamos todos los recursos con ellos, y bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar con el equipo”.

El entrenador dijo que la razón de apartarlos del conjunto nacional fue que “no se adaptaban a las normas convivencia”.

Los dos futbolistas salieron de la lista de los 25 futbolistas convocados por Torres para disputar el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile el próximo 27 de septiembre.

Ahora, el entrenador tiene la tarea de convocar a dos reemplazos para completar la lista definitiva del grupo que irá a disputar el importante torneo.

El conjunto cafetero se clasificó a la Copa del Mundo tras quedar tercero en el Sudamericano Sub-20 que se disputó durante el primer semestre de este año.

Su primer partido en el torneo, que comienza el 27 de septiembre y termina el 20 de octubre, será contra la selección de Arabia Saudita.

Luego de esto, la selección dirigida por Torres enfrentará a Noruega y para el cierre de la fase de grupos se medirá ante Nigeria.