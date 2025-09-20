NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Lamine Yamal

“Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro

septiembre 20, 2025
Por: Diana Pérez
Hansi Flick y Lamine Yamal | Foto: EFE
Hansi Flick y Lamine Yamal | Foto: EFE
El tan anhelado premio se entregará este lunes 22 de septiembre en París.

A tan solo horas de que se lleve a cabo una de las ceremonias más importantes en el mundo del fútbol, la entrega del Balón de Oro, el entrenador del Barcelona aseguró que algún día uno de sus futbolistas ganará muchas veces este importante premio.

En rueda de prensa previa al partido que tendrá que enfrentar contra el Getafe en el Estadio Johan Cruyff, Flick fue contundente sobre el futuro de Lamine Yamal y el Balón de Oro.

Aunque el técnico de los culés no se atrevió asegurar si este lunes su pupilo iba a llevarse el tan anhelado premio, sí enfatizó en que en el futuro ganará muchos.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece”, dijo.

Flick también aseveró que: “Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”.

o

El entrenador, que está nominado al premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año, tampoco dio detalles sobre cuándo regresará Yamal al terreno de juego.

El alemán sentenció en la rueda de prensa previa al partido de este domingo que: "Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día”.

Para el partido, el preparador alemán no podrá contar con Alejandro Balde y Gavi por problemas físicos, además de Yamal.

Por otro lado, Flick aseguró que empujará al máximo a Marcus Rashford, que anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 en la Liga de Campeones contra el Newcastle el jueves.

"Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día", indicó Flick.

"Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo", prosiguió.

El tan anhelado premio se entregará este lunes 22 de septiembre en una ceremonia en la que se otorgarán un total 13 trofeos en París.

Este año, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad: los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos. Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.

Temas relacionados:

Lamine Yamal

Balón de Oro

Premio

Barcelona

Futbolistas

Entrenador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Hamburguesa venezolana | Foto Canva
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

Más de Deportes

Ver más
Hombre sujeta una pelota de tenis / Hombre le quita regalo a un niño en el US Open - Fotos: Pexels / X
US Open

Millonario que quitó gorra a niño en US Open rompió el silencio tras ser blanco de críticas en redes: "la vida es por orden de llegada"

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Colombia vs. Venezuela 2023 - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Hombre sujeta una pelota de tenis / Hombre le quita regalo a un niño en el US Open - Fotos: Pexels / X
US Open

Millonario que quitó gorra a niño en US Open rompió el silencio tras ser blanco de críticas en redes: "la vida es por orden de llegada"

Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Star Wars

Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

Aviones de combate | Foto Canva
Aviones de combate

EE. UU. rompe récord con el disparo más largo de su historia: el misil AMRAAM demuestra su letal alcance

Pasaporte venezolano - Canva
Visa

Ecuador pedirá una "visa de transeúnte" a extranjeros de más de 40 países, incluidos los venezolanos

Valla publicitaria en contra del régimen - Foto: redes sociales
Recompensa por Maduro

Habló el hombre que arrancó la valla de recompensa por Maduro y Cabello: es el encargado de estos espacios publicitarios y dijo que no tuvo nada que ver con su instalación

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda