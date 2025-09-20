“Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro

A tan solo horas de que se lleve a cabo una de las ceremonias más importantes en el mundo del fútbol, la entrega del Balón de Oro, el entrenador del Barcelona aseguró que algún día uno de sus futbolistas ganará muchas veces este importante premio.

En rueda de prensa previa al partido que tendrá que enfrentar contra el Getafe en el Estadio Johan Cruyff, Flick fue contundente sobre el futuro de Lamine Yamal y el Balón de Oro.

Aunque el técnico de los culés no se atrevió asegurar si este lunes su pupilo iba a llevarse el tan anhelado premio, sí enfatizó en que en el futuro ganará muchos.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece”, dijo.

Flick también aseveró que: “Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”.

VEA TAMBIÉN Conmebol publicó ranking de selecciones sudamericanas tras disputarse las Eliminatorias: Colombia se mantiene en el podio y Venezuela en el fondo o

El entrenador, que está nominado al premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año, tampoco dio detalles sobre cuándo regresará Yamal al terreno de juego.

El alemán sentenció en la rueda de prensa previa al partido de este domingo que: "Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día”.

Para el partido, el preparador alemán no podrá contar con Alejandro Balde y Gavi por problemas físicos, además de Yamal.

Por otro lado, Flick aseguró que empujará al máximo a Marcus Rashford, que anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 en la Liga de Campeones contra el Newcastle el jueves.

"Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día", indicó Flick.

"Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo", prosiguió.

El tan anhelado premio se entregará este lunes 22 de septiembre en una ceremonia en la que se otorgarán un total 13 trofeos en París.

Este año, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad: los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos. Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.