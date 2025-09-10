La Vinotinto despide al "Bocha" Batista y a todo el equipo técnico

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió este martes un comunicado en el que informó el despido del director técnico de la selección nacional, Fernando Batista y de todo el equipo técnico al considerar que no fueron alcanzados los objetivos de lograr la clasificación de la Vinotinto para el Mundial 2026.

"Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", reza el escrito publicado en las redes sociales de la FVF.

Este martes la goleada 6-3 de Colombia sobre la Vinotinto en las eliminatorias abrió el paso a Bolivia, que venció en la altura a Brasil por 1-0 y desvaneció el sueño mundialista de la hinchada venezolana.

Antes de conocerse la decisión de la FVF, Nicolás Maduro pidió una reestructuración de la oncena criolla.

"Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con todo el movimiento futbolero y con la Vinotinto", dijo Maduro en un acto. "Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un mundial de fútbol. La ampliación del torneo a 48 selecciones en 2026, que llevó a mayor número de cupos por región, daba por primera vez una chance para la Vinotinto.

Batista asumió el comando de la selección en marzo de 2023 tras la salida repentina de su compatriota José Pekerman, de quien era asistente de campo. Venezuela fue su primera experiencia al mando de una selección absoluta.