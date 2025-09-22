NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto es la peor de Sudamérica en tabla histórica de las Eliminatorias a los Mundiales mientras que Colombia sorprende por su posición

septiembre 22, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La tabla histórica de las Eliminatorias muestra todos los puntos obtenidos por cada selección desde el formato implementado para el Mundial de1998 hasta la actualidad.

La selección venezolana terminó quedando eliminada del Mundial de 2026 pese a tener la posibilidad más cercana en toda su historia de poder asistir por primera vez a un Mundial de fútbol.

El sueño mundialista se acabó tras sufrir una dura derrota ante Colombia por 6 a 3 en Maturín que dejó por fuera a La Vinotinto de la posibilidad de acceder al repechaje de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el final de las Eliminatorias al Mundial de 2026, que dejó a seis selecciones clasificadas directamente (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay) y una al repechaje (Bolivia), se conoció la tabla histórica de las Eliminatorias Sudamericanas desde que se implementó como formato para el Mundial de Francia 1998 hasta la última al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

o

Uno de los aspectos más destacados del histórico de puntos de todas las Eliminatorias desde 1998 está relacionado con La Vinotinto.

Y es que la selección venezolana es colera de la tabla histórica entre las 10 selecciones sudamericanas con 119 puntos y un promedio pobre de 14.8 puntos entre los ocho mundiales en juego.

En la novena posición, por delante de Venezuela, se ubica Bolivia con 125 puntos, seis más que la selección Vinotinto.

Argentina, por el contrario, lidera con claridad la tabla histórica con 272 puntos en total y Brasil es segunda con 60 puntos menos, es decir, 212.

Otra selección que sorprende por su buen rendimiento es Colombia, que se ubica tercera con 210 puntos, uno más que Uruguay que es cuarta con 209 y siete más que Ecuador en la quinta posición con 203.

o

La tabla la completan Paraguay en el sexto lugar con 200, Chile en el séptimo con 176 y Perú en el octavo con 149.

Paradójicamente, las primeras seis selecciones de la tabla histórica fueron las clasificadas de manera directa al Mundial de 2026.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Fútbol

Mundial 2026

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Asamblea General de la ONU

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

"Por medio del fútbol tuve que aprender a ganar y también a perder": exfutbolista de la selección Colombia se sinceró sobre momento difícil de su vida

Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia (1)
Repechaje al Mundial

Arquero de Bolivia reveló quién le regaló la camiseta de Colombia que vistió en la celebración tras clasificar al repechaje: "La llevé para que me la firme"

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay / FOTO: AFP
Eliminatorias Sudamericanas

Las conmovedoras palabras del técnico Gustavo Alfaro previo al partido de Paraguay ante Ecuador: “me rompió el caparazón”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tren de Aragua

Ordenan detener a mujer en Cúcuta que entró armada a un colegio y dijo ser del Tren de Aragua

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

George Clooney y Adam Sandler - AFP
Celebridades

El divertido momento en el que George Clooney se convierte en el paparazzi de Adam Sandler en el Festival de Cine de Venecia

Donald Trump junto a Charlie Kirk | Foto: AFP
Atentado

Activista político aliado de Trump, Charlie Kirk, fue baleado en un evento público en Utah

Director del FBI, Kash Patel | Foto: EFE
FBI

Director del FBI pide que los carteles de narcotráfico como El Cartel de los Soles sean tratados de la misma forma que grupos terroristas como Al Qaeda

Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza

Lo que dijo Florinda Meza al enterarse que es una de las personalidades más odiadas de México

Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
Gustavo Petro

"Oficiales de Bolívar somos": ⁠el mensaje del presidente Petro en departamento cercano a la frontera con Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda