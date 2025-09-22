La Vinotinto es la peor de Sudamérica en tabla histórica de las Eliminatorias a los Mundiales mientras que Colombia sorprende por su posición

La selección venezolana terminó quedando eliminada del Mundial de 2026 pese a tener la posibilidad más cercana en toda su historia de poder asistir por primera vez a un Mundial de fútbol.

El sueño mundialista se acabó tras sufrir una dura derrota ante Colombia por 6 a 3 en Maturín que dejó por fuera a La Vinotinto de la posibilidad de acceder al repechaje de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el final de las Eliminatorias al Mundial de 2026, que dejó a seis selecciones clasificadas directamente (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay) y una al repechaje (Bolivia), se conoció la tabla histórica de las Eliminatorias Sudamericanas desde que se implementó como formato para el Mundial de Francia 1998 hasta la última al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los aspectos más destacados del histórico de puntos de todas las Eliminatorias desde 1998 está relacionado con La Vinotinto.

Y es que la selección venezolana es colera de la tabla histórica entre las 10 selecciones sudamericanas con 119 puntos y un promedio pobre de 14.8 puntos entre los ocho mundiales en juego.

En la novena posición, por delante de Venezuela, se ubica Bolivia con 125 puntos, seis más que la selección Vinotinto.

Argentina, por el contrario, lidera con claridad la tabla histórica con 272 puntos en total y Brasil es segunda con 60 puntos menos, es decir, 212.

Otra selección que sorprende por su buen rendimiento es Colombia, que se ubica tercera con 210 puntos, uno más que Uruguay que es cuarta con 209 y siete más que Ecuador en la quinta posición con 203.

La tabla la completan Paraguay en el sexto lugar con 200, Chile en el séptimo con 176 y Perú en el octavo con 149.

Paradójicamente, las primeras seis selecciones de la tabla histórica fueron las clasificadas de manera directa al Mundial de 2026.