Jueves, 04 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Las conmovedoras palabras del técnico Gustavo Alfaro previo al partido de Paraguay ante Ecuador: “me rompió el caparazón”

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay / FOTO: AFP
Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay / FOTO: AFP
El técnico argentino aseguró que le gustaría lograr la clasificación al mundial y poder celebrar con la gente en la tribuna.

Este jueves la selección de Paraguay, que tiene asegurado como mínimo el repechaje al mundial si los resultados no se le dan, se medirá ante su similar de Ecuador en busca de asegurar la clasificación directa a la cita orbital del 2026.

Un empate es lo que necesita la selección guaraní para asegurarse en los cupos directos, pero buscarán la victoria para celebrar con su gente el regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia. Su última participación fue en Sudáfrica 2010 donde llegó a los cuartos de final y fue eliminada por España, que posteriormente se coronó campeón del mundo.

o

Al respecto del partido, el técnico de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, habló en la rueda de prensa previa al juego y no solo resaltó el compromiso que asumieron sus jugadores para lograr el objetivo, sino también lo bien que se ha sentido en este país.

Alfaro aseveró que su llegada a Paraguay hizo florecer su parte más humana y que espera celebrar al final del partido con toda la gente. Agregó que ahora es más vulnerable que antes y que teme perder el cariño de la gente.

Yo decía que tenía la piel de cocodrilo, no hay flecha que me entre, hasta que llegué a Paraguay, este país me rompió esa estructura, me volvió un tipo muy vulnerable, muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente”, aseveró el entrenador argentino.

Yo tengo mucho miedo de perder el amor que la gente de Paraguay me está dando y eso me genera una obligación muy grande, un desafío muy grande, porque uno encarna el sentimiento y el sufrimiento, y si bien no soy de aquí ni nací aquí, siento que tengo raíces muy cercanas”, añadió.

Ojalá mañana cuando Klaus (el árbitro) pite el final del partido nosotros nos podamos mirar a los ojos, sentirnos reconocidos, abrazarnos entre nosotros y abrazar a la gente, me gustaría meterme a una tribuna y celebrar como uno más, porque me hizo mucho daño Paraguay, sacó una parte mía que yo tenía enterrada por una cuestión de autoprotección que uno se autoimpone para no vivir ese tipo de frustraciones tan duras y tan difíciles que vivimos los entrenadores en el momento en que nos tenemos que ir”, puntualizó Alfaro en un discurso que conmovió a los presentes.

A partir de las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) se disputará la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas con los partidos Argentina vs. Venezuela, Colombia vs. Bolivia, Paraguay vs. Ecuador, Uruguay vs. Perú y Brasil vs. Chile.

