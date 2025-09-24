NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
LeBron James

LeBron James reveló el momento en el que se dio cuenta de su grandeza dentro de la cancha: “estaba haciendo cosas que no había hecho el verano anterior”

septiembre 24, 2025
Por: Diana Pérez
LeBron James | Foto: EFE
El basquetbolista estadounidense LeBron James es considerado una de las leyendas vigentes dentro de la NBA.

Su talento va acompañado siempre de sus increíbles récords y números que hace cada que pisa una cancha con Los Angeles Lakers.

El deportista, de 40 años, sabe y reconoce su propio talento, por eso durante su participación en podcast ‘360 With Speedy’ con el periodista Speedy Morman reveló cuando fue el momento exacto en el que se dio cuenta de que dimensionó su talento y supo que era especial.

Morman le preguntó: “¿Cuándo fue el momento en el que sentiste ‘mi habilidad es mejor que la de los demás’? ¿Qué tan temprano eso pasó?”.

Ante esto, LeBron comentó que fue durante su primer año cuando se dio cuenta de esto, pese a que ahí ya era más rápido y fuerte.

El ‘King James’ decidió que el momento exacto en el que se dio cuenta de su inmenso talento y lo especial que era fue en octavo grado.

“Probablemente en octavo grado, cuando fui al torneo nacional AAU en Orlando, Florida. Era yo y otros seis niños del noroeste de Ohio”, empezó diciendo.

o

James añadió: “en ese torneo estaba haciendo cosas que no había hecho el verano anterior, finalmente comencé a hacer mates en los juegos”.

“Empezamos a ganar juegos que no deberíamos supuestamente haber ganado. Estaba haciendo movimientos en la cancha y cosas que había soñado hace unas semanas y estaba como: ‘esto está pasando’ y ese fue el momento”, puntualizó.

Desde ese entonces hasta hoy, LeBron no ha parado de deslumbrar al mundo del baloncesto en cada ocasión que tiene para demostrar la razón por la que es considerado como una leyenda del deporte.

El alero de los Lakers cuenta con varios récords en toda su trayectoria, incluyendo la mayor cantidad de puntos en la NBA, 50.000 en total; más victorias en Playoffs (183), y es el único jugador con más de 30,000 puntos, 10,000 asistencias y 10,000 rebotes.

Sin embargo, es consciente que en algún momento deberá de decirle adiós al deporte que tanto ama y que le ha dado tanto.

LeBron fue sincero y explicó en el podcast que su retiro diciendo que no está ocultándole eso a la gente “obviamente sé que estoy del otro lado, no es como que vaya a jugar otros 23 años”.

“Y no voy a jugar en otros 10, entonces estoy preparándome para el final, pero no estoy ahí todavía”, añadió, a la par que bromeó y dijo: “cada que tome algo nuevo no significa el retiro”, refiriéndose a sus otros pasatiempos como el golf.

El ‘Rey’ también habló de su vida antes de la fama, su matrimonio, sus influencias, sus mejores momentos en el mundo del internet y sus logros más allá del baloncesto.

