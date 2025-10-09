Modificar el calendario de los Mundiales, la nueva propuesta que se estaría estudiando desde la FIFA

Durante la Asamblea de los Clubes de Fútbol Europeo (EFC), por sus siglas en inglés, que se desarrolló en Roma. Fue un encuentro que contó con la presencia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien en medio de este evento se refirió a algunos cambios que se podrían implementar más adelante.

Según el máximo dirigente del ente regulador del fútbol mundial, dejó entrever que se sentarán a evaluar las fechas establecidas en las que se disputan Mundiales, los cuales tradicionalmente se celebran a mitad de año, pero teniendo en cuenta las costumbres de ciertas naciones y otros factores como el clima, esto podría modificarse a partir del año 2030, tal como sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial; la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Debemos tener la mente abierta", manifestó Gianni Infantino.

De igual manera, el presidente de la FIFA dejó para llevar a cabo este cambio; es necesario sentarse y discutirlo, si es necesario tener en cuenta: “Todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego”.

Dentro de las fechas que se estarían evaluando para llevar a cabo el certamen mundialista estarían los meses de marzo u octubre, según lo expresado por el máximo dirigente del fútbol mundial. Esto teniendo en cuenta que, de jugarse a mitad de año, afecta a algunas naciones de una parte del mundo y, si se disputa en diciembre, sucede lo mismo.

Con esto, Infantino deja claro que este tema será materia de análisis y diálogo, del cual se espera tomar una determinación, teniendo en cuenta las tradiciones culturales, religiosas y los cambios del clima.

De llegarse a aprobar esta medida, se aplicaría a partir de la Copa del Mundo de Arabia Saudita de 2034.