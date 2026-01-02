NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
Tras 'papelón' en 2025, selección de fútbol es suspendida por el Gobierno de su país que también despidió a goleador con paso por el Barcelona

enero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pierre Emerick Aubameyang - Foto EFE
Pierre Emerick Aubameyang - Foto EFE
Luego encajar 3 goles en su último partido, la actuación del equipo fue calificada como "vergonzosa" por el Ministerio de Deportes.

Una selección de fútbol fue suspendida por el Gobierno de su propio país, que también despidió al delantero Pierre-Emerick Aubameyang, actual delantero del Olympique de Marsella que tuvo paso con importantes actuaciones por varios equipos incluidos el Barcelona, el Chelsea y el Arsenal.

El equipo nacional, cabe resaltar, había logrado clasificar al repechaje de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, pero tuvo un desempeño irregular en su competencia continental y en la Eliminatoria misma, donde no logró hacerse con el cupo directo al certamen futbolero más importante a nivel global.

Se trata de la selección gabonés de fútbol, cuyo gobierno anunció la suspensión de la selección nacional y el despido de Aubameyang, tras las tres derrotas sufridas en la fase final de la Copa Africana de Naciones.

o

El ministro de Deportes de Gabón anunció por televisión la suspensión de la selección nacional tras quedar última de su grupo y eliminada del torneo jugado en Marruecos.

"Dada la vergonzosa actuación de las Panteras en la Copa Africana de Naciones, el gobierno ha decidido disolver el cuerpo técnico, suspender a la selección nacional hasta nuevo aviso y excluir a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", dijo el ministro Simplice-Desire Mamboula, tras la derrota por 3 a 2 del miércoles ante Costa de Marfil en Marrakech.

Gabón, entrenado por el exdefensa Thierry Mouyouma, ya estaba eliminado luego de perder sus dos primeros partidos del Grupo F contra Camerún y Mozambique, pero en su última salida ganaba 2-0 a los defensores del título antes de encajar tres goles y caer ante una alineación suplente de Costa de Marfil.

Ni Aubameyang ni el veterano defensa Ecuele Manga jugaron el miércoles, pues Aubameyang regresó a su club francés para tratarse una lesión en el muslo, de acuerdo con lo informado.

Aubameyang, exfutbolista Africano del Año, respondió en las redes sociales: "Creo que los problemas del equipo son mucho más profundos que el individuo que soy".

A sus 36 años, el goleador probablemente había jugado su último partido con Gabón en la derrota ante Mozambique, al igual que el exdefensa del Cardiff City Ecuele Manga, de 37 años.

o

Este tipo de resoluciones en las selecciones nacionales africanas solía ser una reacción habitual ante los resultados decepcionantes, pero desde que la FIFA adoptó una postura firme contra la injerencia de los gobiernos en la gestión de las asociaciones futbolísticas, se ha convertido en un hecho poco frecuente.

Fútbol

Gabón

Selección

Futbolistas

Barcelona

FC Barcelona

Arsenal

Chelsea

Barcelona FC

Sanciones

