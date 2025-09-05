Leyenda del tenis ganador de más de 10 Grand Slam reveló que fue diagnosticado con un cáncer que lo hace luchar "cada día como si fuera una final de Wimbledon"

Una fuerte confesión por parte de una de las leyendas del mundo del tenis ha sorprendido al dar unas fuertes declaraciones sobre su estado de salud.

El sueco Björn Borg, ganador de 66 títulos ATP, confesó recientemente que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

La dura revelación del extenista, de 69 años, llegó en la presentación de su autobiografía en Italia titulada ‘Hearbeats (Latidos el corazón)’.

Borg confirmó que el cáncer de próstata que le fue diagnosticado es “extremadamente agresivo” y ha sido el desafío más importante e inconcluso de su vida.

El ganador de 11 Grand Slam, entre ellos cinco títulos de Wimbledon, conocido dentro de las canchas como ‘Iceborg’, relata en su autobiografía que no solo tuvo que luchar con este diagnostico sino también son su retiro a los 26 años.

En el libro, que escribió junto a su esposa Patricia, Borg señala que el diagnostico llegó tras años de realizarse controles preventivos.

“La cuestión es que no sientes nada, te sientes bien y luego simplemente sucede”, sentenció.

El diagnostico del cáncer llegó en septiembre de 2023, cuando los médicos se preocuparon por un resultado que hizo que lo sometieran a otros exámenes.

En ese entonces le aconsejaron no viajar, pero el exdeportista optó por ignorar las recomendaciones y volar a Vancouver para disputar el Laver Cup.

Cuando regreso se sometió a unas pruebas en las que se confirmó que tenía cáncer de próstata y le programaron una cirugía para febrero de 2024.

Björn comentó que psicológicamente fue muy difícil para él porque el panorama era muy incierto, pero desde ese momento todo ha ido bien para él.

En una entrevista en 2024 con The Associated Press, el sueco habló sobre el diagnostico diciendo que estaba bien, pero que cada seis meses tenía que hacerse chequeos para comprobar que todo estuviera en orden.

“El proceso no es algo divertido. Estoy bien. Estoy bien. Y me siento muy bien”, señaló Borg en la entrevista en la que comparó su lucha con el cáncer con un partido en Wimbledon.

“Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”, puntualizó.

Su autobiografía ‘Hearbeats’ se publicará el próximo 18 de septiembre en Reino Unido y el 23 de septiembre en Estados Unidos bajo la editorial sueca Norstedts.

Björn Borg dominó el tenis masculino a finales de los años 70 y principios de los 80, al ganar 11 Grand Slam, entre ellos seis Roland Garros y cinco Wimbledon.

Antes de su retiro a los 26 años, era conocido como ‘Iceborg’ debido a su excesiva frialdad dentro de las canchas.

En enero de 1983 se retiró prematuramente a los 26 años, una decisión ligada a su agotamiento mental, pero en 1991 regresó brevemente.