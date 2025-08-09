Linda Caicedo se pronuncia tras perder ante Brasil en la final de la Copa América femenina y hace contundente promesa

La futbolista colombiana Linda Caicedo compartió un emotivo mensaje luego que la selección de Brasil se coronara campeona de la Copa América femenina.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Caicedo expresó lo inevitable que ha sido dejar de pensar en dicho resultado.

“Benditos 20 segundos que pasan una y otra vez por mi cabeza”, inició diciendo.

“Por mi mente solo pasan cuestionamientos tras la derrota de Colombia contra Brasil en la final de la Copa América”, reconoció la jugadora.

Pese a dicho resultado, la jugadora hizo una inesperada reflexión: “Siempre he dicho que todo en esta vida es un aprendizaje ya sea de tristeza o de completa felicidad. No hay duda del crecimiento tan lindo e importante que hemos conseguido. Seremos campeonas”.

El pasado fin de semana la selección Colombia cayó desde el punto penal ante Brasil en la final de la Copa América Femenina 2025.

Tras empatar en último momento en el tiempo extra, las colombianas se midieron ante la ‘verderamarela’ desde los 12 pasos.

La tanda de penales fue igual de intensa que el partido y la prórroga, pero la cafetera Jorelyn Carabalí falló su penal, dándole el triunfo a Brasil.

Es la segunda edición de una Copa América Femenina en la que Colombia pierde contra Brasil, ya que la edición de 2022 perdió 1-0 ante las bicampeonas de América.

Por Brasil anotaron Tarciane, Amanda Gutierres, Martiza, Jhonson y Luany. Fallaron Angelina y la leyenda Marta.

En Colombia convirtieron Catalina Usme, Marcela Restrepo, Linda Caicedo y Wendy Bonilla. Erraron Manuela Paví, Leicy Santos y Jorelyn Carabalí.

El partido se fue al alargue cuando la reina Marta salvó a Brasil en el último minuto (90+6) del tiempo reglamentario igualando 3-3 el marcador y concediéndole 30 minutos adicionales a la Canarinha para buscar la victoria.

La misma crack se encargó de firmar el cuarto para la Seleçao en el 105. Pero Colombia quería más y empató el encuentro 4-4, con lo que las selecciones se fueron a penales.