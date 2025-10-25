Lionel Messi, cada vez más cerca de alcanzar un nuevo récord en su carrera deportiva

Una semana redonda para el delantero de la selección de Argentina y del Inter de Miami, Lionel Messi, quien renovó contrato con el equipo de la MLS con el que seguirá haciendo historia hasta 2028, club con el que podría alcanzar una nueva marca personal.

La ampliación de su vínculo no pudo ser de otra manera que marcando goles. En su más reciente salida con el conjunto de las Garzas, el astro argentino fue protagonista. El "10" marcó dos de los tres tantos con los que su club venció al Nashville, anotaciones que lo aproximan a un nuevo récord en su carrera deportiva.

Con los dos tantos marcados en el inicio de los playoffs de la Conferencia Este, Lionel Messi llegó a 891 goles en 1131 partidos como futbolista profesional, quedando a tan solo nueve tantos de alcanzar un nuevo registro personal.

Previo al encuentro ante el Nashville, el astro argentino recibió el Botín de Oro de la liga estadounidense, tras haber finalizado como el máximo artillero de la competencia regular en la que marcó en 29 oportunidades en 28 encuentros disputados. Un hecho que lo convierte en el jugador más destacado de la Major League Soccer.

Desde su vínculo con el Inter de Miami en julio del 2023, “Lio”, catalogado uno de los mejores futbolistas a nivel mundial, ha disputado 70 partidos en los que registra un total de 71 dianas.

Cifras que seguramente seguirá batiendo con el conjunto estadounidense con el que renovó contrato hasta finales de 2028, año para el cual contará con la edad de 41 años, de no pasar nada novedoso en su carrera deportiva.

Tras una gran semana, Messi hizo un carrusel de fotografías y videos en su red social con un mensaje lleno de agradecimiento. “Qué semana hermosa… ¡Gracias por todo y buen finde!”, manifestó el “10” de la selección de Argentina.