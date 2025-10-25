Cada vez más cerca de otro récord: así fue el gol 950 de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la liga Saudí

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de lograr los mil goles como profesional. A sus 40 años, el ‘bicho’ anotó su tanto número 950 este sábado con el Al Nassr en la liga de Arabia Saudita.

El conjunto amarillo derrotó a domicilio 0-2 al Al Hazem con anotaciones de Joao Félix y Cristiano Ronaldo, y es el líder en solitario de la liga con puntaje perfecto.

El gol de Cristiano Ronaldo se dio luego de que el astro portugués aprovechara un ‘pase de la muerte’ de su compañero Wesley, el comandante no agarró de la mejor manera ese balón, pero su remate superó al portero y se fue al fondo de la red.

CR7 sigue encaminado a lograr la marca de los mil goles y porque no, superarla, pues sigue en un alto nivel competitivo a pesar de su edad, avanzada para el fútbol, y es pieza clave tanto en el Al Nassr como en la selección de Portugal.

Recientemente, Cristiano rompió otro récords y fue en las eliminatorias mundialistas. CR7 se fue de doblete en el encuentro ante Hungría y llegó a un total de 41 anotaciones en las Eliminatorias Mundialistas, número con el cual supera el registro que ostentaba desde el año 2016 el guatemalteco Carlos “Pescaito” Ruiz, quien marcó 39 dianas.

El astro portugués podría seguir ampliando esta marca, teniendo en cuenta que a su país aún le quedan dos juegos por disputar en las clasificatorias al Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

El futbolista argentino Lionel Messi, con 36 tantos en su historial, cierra el top tres de los jugadores con más goles por las Eliminatorias Mundialistas.