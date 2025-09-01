Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

El técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, ha explotado contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por una decisión de último momento antes del tan esperado Mundial de 2026.

El entrenador de la albiceleste no estaría contento con tener que disputar la Finalissima contra España antes de disputar el Mundial.

En entrevista con TNT Sports Argentina, Scaloni se sinceró y expresó que la idea de jugar el torneo, que solo se ha jugado en 1985, 1993 y 2022; no le parece correcto.

Lionel afirmó que no le gusta la idea de jugar la Finalissima antes del mundial porque “me parece que hubo tiempo para jugarla antes”.

“España no pudo porque tuvo la Nations League que se han inventado ellos y a nosotros como sudamericanos nos ha matado porque no podemos competir contra europeos porque ellos hicieron su propio torneo”, añadió.

El entrenador, que llevó a la albiceleste a coronarse campeona del mundo, explicó que: “No hemos podido jugar y ahora que nosotros podemos, ellos no pueden porque la clasificación del mundial”.

“Y un partido de semejante importancia jugarlo a dos meses del mundial… sinceramente yo pensé que no se iba a jugar”, puntualizó.

Scaloni, visiblemente molesto por el asuntó, señaló en la entrevista: “Esperemos si se juega. También es verdad que España va a ser primera de grupo y podrá jugar en marzo, pero está todo en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas”.

Hace unas semanas se habló de la posibilidad de que torneo en el que las selecciones ganadoras de la Copa América y la Eurocopa se enfrenten tendría lugar en marzo de 2026.

Según han informado varios medios, el tan esperado partido se disputará entre el 17 y 25 de marzo de 2026, pero la sede está sin confirmar.

La UEFA explicó el pasado mes de julio que se dio la primera reunión entre los representantes de la Conmebol, la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para planificar la organización del torneo.

El encuentro tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en el marco del 75° Congreso de la FIFA, en donde los representantes y autoridades de las máximas entidades del fútbol en Sudamérica y Europa pudieron empezar a coordinar los preparativos de la Finalissima masculina 2026.

El vigente campeón de la Finalissima es precisamente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, tras ganar 3-0 ante Italia en el Wembley Stadium en Londres en la edición de 2022.

La Finalissima se creó en 1985, pero solamente se han disputado tres ediciones oficiales: las de 1985, 1993 y la de 2022.

En 2018 se tenía programada una edición, pero fue cancelada por el famoso escándalo de corrupción ‘FIFAGate’, el cual involucró al presidente de la UEFA, Michel Platini y al de la Conmebol de ese entonces, Nicolás Leoz.

Los campeones de cada edición han sido: Francia tras derrotar 2-0 a Uruguay en 1985 y Argentina quien se impuso 4-0 ante Dinamarca en 1993 y luego en 2022 superó a Italia con un contundente 3-0.

Ahora la ‘albiceleste’ irá por su tricampeonato, mientras que España no solo disputará su primera Finalissima, sino que buscará quedarse con el título como campeona intercontinental de selecciones.