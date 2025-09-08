El clásico capitalino no pasó del empate; situación similar pasó en el Valle del Cauca y Medellín: así transcurrió la décima fecha del FPC

Durante el 5 y 7 de septiembre se llevó a cabo la fecha de clásicos de la Liga BetPlay Clausura 2025, una jornada que dejó como saldo cuatro empates y seis victorias, resultados dentro de los que se destacan los triunfos de Once Caldas, Llaneros, Pasto, Bucaramanga, Fortaleza y Unión Magdalena, escuadras que en condición de local se hicieron fuertes.

Entre tanto, los juegos en El Campín y en el Pascual Guerrero terminaron sin goles; por su lado, en el Atanasio Girardot se llevó a cabo un gran encuentro entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, dos escuadras que brindaron un espectáculo de principio a fin, que terminó 3-3.

Así se disputó la fecha de clásicos en el FPC

La jornada la abrieron el Deportivo Pasto y Boyacá Chicó, encuentro en el que los “Volcánicos” regresaron al triunfo, el cual no conocían desde el inicio del campeonato. Este resultado les permitió llegar a 9 puntos y ascender en la tabla general de la competencia. A pesar de eso, ambas escuadras se encuentran fuera de los ocho.

Once Caldas se quedó con el clásico del eje cafetero, luego de vencer por la mínima diferencia al Deportivo Pereira; con el gol de Jefry Zapata, los dirigidos por Hernán Darío Herrera consiguieron su segunda victoria en la Liga BetPlay Clausura. Por su parte, los Matecañas siguen sin sumar de a tres desde hace dos fechas.

Otro que hizo respetar su localía fue el Atlético Bucaramanga, que venció 3-1 a Alianza FC en el Américo Montanini, un triunfo que le permitió ascender en la tabla general de la competencia, en la que ocupa la séptima casilla con 16 unidades, mientras los de Valledupar se encuentran fuera de los ocho con 12 puntos.

Por su parte, el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé de Villavicencio fue testigo del triunfo 1-0 de Llaneros sobre el Deportes Tolima, un resultado que le permitió al conjunto llanero permanecer dentro de los ocho. A pesar de su derrota, los Pijaos también se mantienen en la 5.ª casilla de la Liga BetPlay Clausura 2025.

El que sorprendió durante la jornada de clásico fue el Unión Magdalena, que venció 3-1 a Junior, el líder de la competencia. Aunque la superioridad del balón estuvo a cargo del conjunto Tiburón, el Ciclón Bananero fue eficaz al momento de definir, un triunfo que, sin duda alguna, le viene bien al conjunto samario, teniendo en cuenta su situación en la tabla de la reclasificación.

Por su parte, Millonarios e Independiente Santa Fe no se hicieron daño; las escuadras representativas de la capital del país no pasaron del 0-0 en el estadio El Campín.

Otros que igualaron en el marcador fueron Envigado y Águilas Doradas, en un juego marcado por la polémica del tiempo de adición que se dio en la segunda parte del encuentro, tiempo en el cual se dio el empate de los Naranjas ante el equipo Dorado de Antioquia.

Al igual que en la capital del país, el clásico vallecaucano transcurrió sin novedades; el América y el Deportivo Cali se repartieron los puntos en el Pascual Guerrero. Resultado con el que los Escarlatas se mantienen coleros y los Azucareros decimosegundos.

Uno de los grandes espectáculos que se dio durante la fecha 10 del fútbol colombiano fue en el Atanasio Girardot; el clásico antioqueño puso a vibrar a los hinchas del Independiente Medellín y Atlético Nacional, dos equipos que jugaron de tú a tú durante los 90 de juego, brindando un gran espectáculo a sus hinchas, en un juego que comenzó ganando el DIM y terminaron empatando los Verdolagas 3-3.

Un marcador que mantiene a las dos escuadras dentro de los ocho; por un lado, los Poderosos se encuentran en la segunda casilla con 20 puntos, mientras que los Verdes son cuartos con 17 unidades.

Los encargados de cerrar la jornada fueron Fortaleza y La Equidad, la cual terminó con victoria a favor de los Amix, quienes con el único tanto de Santiago Córdoba desde el punto penal a los 67 de juego se quedaron con los tres puntos, que los ubican en la tercera casilla y los mantienen como el único equipo invicto en lo que va de la Liga BetPlay Clausura 2025.