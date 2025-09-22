Reconocido entrenador venezolano desata ira en rueda de prensa tras polémica jugada: "esto empaña al fútbol"

Un reconocido entrenador venezolano desató su ira en medio de una rueda de prensa postpartido luego de una jugada que fue considerada por muchos como polémica producto de una decisión arbitral.

El equipo dirigido por el estratega, que además es exfutbolista, tenía la ventaja en el marcador por la mínima diferencia hasta que se cumplieron los 90 reglamentarios, pero en la reposición todo cambió.

Al 90+12' el equipo rival anotó un gol de penalti dejando el compromiso en empate luego de una acción en el área que, según las declaraciones del técnico, no debió considerarse de tal manera.

Se trata Rafael Dudamel, quien mostró su inconformidad durante la conferencia posterior al encuentro entre el Boyacá Chicó, local en Tunja, y el Deportivo Pereira, dirigido por el venezolano desde abril del presente año.

El cuadro 'Matecaña' se llevó un punto de tierras boyacenses, situación que no debió ocurrir de tal manera para Dudamel, quien no contempló falta dentro del área en esa instancia del juego.

Y es que en un pase aéreo proveniente de una recepción de un centro desde fuera del área, el defensor José Moya del Pereira intentó disputar de cabeza el balón contra el delantero del equipo local Jairo Molina, pero hubo un leve choque que el juez Carlos Márquez consideró penalti.

Al momento del chequeo de VAR, el encargado Kéiner Jiménez no llamó a Márquez a ver la repetición de la jugada en la pantalla, sino que le confirmó la falta tras una larga espera en los momentos finales del partido.

Aquella acción fue la que Dudamel condenó criticó en la rueda de prensa, refiriéndose a que ya existe un patrón similar en la ciudad capital del departamento de Boyacá.

"No es raro que cuando uno viene a esta cancha siempre pasan cosas extrañas y hay muchas causalidades", expresó el venezolano a la prensa, antes de recordar un hecho no menor.

"Hace casi un año vine aquí y también tuve una polémica. En aquel momento el señor del VAR, Keiner Jiménez, era el mismo que ahora sancionó el penal, ahí le encuentro la justificación a todo", mencionó visiblemente inconforme.

Aunque aseguró que su equipo, onceavo en la tabla de posiciones, aún tiene chance de clasificar a los 8 que disputan cuadrangulares semifinales, consideró que la reputación de la liga colombiana se veía perjudicada por controversias como esta.

"Sin duda alguna que esto empaña al fútbol colombiano (…) "Esto no es un Boyacá Chicó contra Pereira, esto es el fútbol colombiano, es la imagen total", denunció.