No es Dudamel: reconocido entrenador venezolano con paso por el fútbol colombiano admite públicamente que quiere dirigir a La Vinotinto

Un reconocido entrenador venezolano con paso por el fútbol colombiano admitió públicamente que quiere asumir el cargo de ser el próximo director técnico de la selección venezolana de fútbol.

Las declaraciones de quien es considerado un veterano del fútbol se dan en medio de una profunda incertidumbre entre los aficionados antes de conocer al encargado de comandar a La Vinotinto luego del que varios tildaran como "fracaso" en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Venezuela se quedó cerca de lograr su primera clasificación a una Copa Mundial de la FIFA en la categoría absoluta tras haber perdido en la última fecha el cupo que le otorgaba la posibilidad de jugar un repechaje para disputar el certamen, que le fue arrebatado por Bolivia.

Desde entonces, las críticas no han parado de llover por parte de los hinchas venezolanos que fueron férreos críticos del trabajo del entonces entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien se jacta de haberle dado una de sus mejores participaciones al combinado sudamericano en la carrera por la clasificación.

Tras una nueva eliminación, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) cesó el contrato de Batista y designó como seleccionador interino a Oswaldo Vizcarrondo, quien dirige a la Sub-17 en el actual Mundial de esa categoría luego de clasificarla, pero se espera el anuncio de un nuevo entrenador.

Ante la expectativa porque se oficialice al próximo DT de La Vinotinto, el célebre técnico venezolano con paso por el fútbol colombiano César Farías dijo en una reciente entrevista en el show televisivo Tony Carrasco que "siempre está al servicio" si se trata de querer estar al mando de la selección de su país.

A la pregunta "¿Quieres o no ser técnico de la selección de La Vinotinto?", Farías respondió que "de querer siempre uno está al servicio", pero aclaró que no espera que se le "imponga" en el cargo, pues considera tener "la experiencia, la capacidad, los resultados y el prestigio" para alcanzar el rol.

Estoy dispuesto a servirle al país y que podamos ir por ese ese pasito que nos ha faltado. Estoy convencido que de que se puede. Se puede.

El entrevistador continuó preguntándole a Farías que si estaría dispuesto a trabajar al lado de otro técnico extranjero de importancia para acompañarle en el banquillo, ante las consideraciones de algunos sectores del fútbol venezolano sobre la importancia de que haya alguien con experiencia mundialista presente en el camerino.

"En esta etapa de mi carrera, no, en otra etapa pudiera ser", indicó Farías, que fue jugador del Monagas Sport Club antes de decidirse por empezar sus estudios en la dirección técnica y posteriormente debutar en el cargo con el Nueva Cádiz Fútbol Club de la ciudad de Cumaná, antiguo nombre y sede del Zulianos de Maracaibo, al que sacó campeón con la categoría Sub-20 en tercera y segunda división.

Antes de culminar el tema, Carrasco afirmó que Vizcarrondo puede llegar a ser el entrenador venezolano, pero que en este momento debería sentarse, como asistente técnico, junto a Farías u otro entrenador con más experiencia, a lo que el invitado contestó "entender" esa perspectiva, pues, según señaló "fue lo que no se hizo en esta etapa anterior".

Farías dirigió a la Vinotinto Sub-20 desde 2007 y la clasificó al primer mundial de fútbol en su historia en 2009, que se jugó en Egipto y donde llegó hasta octavos de final. Un año después fue reconocido como el mejor entrenador del Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de la Alcudia tras lograr el subcampeonato.

En Colombia es recordado por dirigir a Águilas Doradas, al América de Cali y al Junior de Barranquilla, equipos a los que llegó tras su paso por la selección de fútbol de Bolivia y los clubes Xolos de Tijuana, el NorthEast United FC de la India, el uruguayo Cerro Porteño y el boliviano The Strongest.

Varios seguidores de La Vinotinto se han aferrado a la idea de una iniciativa que ya ha planteado anteriormente Farías acerca de preparar a las todas las selecciones venezolanas bajo el mismo criterio, formando un sistema de selecciones desde la Sub-15 hasta la absoluta, preferiblemente con entrenadores nacionales.