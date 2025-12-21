NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Leones del Caracas

Los Leones del Caracas a punto de decirle adiós a la campaña 2025/26 de la LVBP: el conjunto capitalino sería el primer eliminado de la competición

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Logo de los Leones del Caracas / Fanáticos de la LVBP - Fotos: X / EFE
Logo de los Leones del Caracas / Fanáticos de la LVBP - Fotos: X / EFE
Los dirigidos por José Alguacil culminan así una etapa marcada por las dificultades.

Los Leones del Caracas a punto de decirle adiós a la campaña 2025/26 de la LVBP: el conjunto capitalino sería el primer eliminado de la competición.

o

Los dirigidos por José Alguacil culminan así una etapa marcada por las dificultades y la falta de resultados acordes a las expectativas de su afición.

Con balance de 23 triunfos y 30 reveses, los ‘melenudos’ agotaron todas sus opciones matemáticas de clasificar a la postemporada, poniendo fin anticipado a su participación en el torneo.

Falta poco para que termine la ronda regular de la LVBP. Bravos de Margarita, de momento, es el primer equipo en clasificarse a la siguiente instancia (el Round Robin).

o

Sin duda esta campaña ha sido una de las más cerradas en décadas, debido a lo apretada que está la tabla de posiciones.

Al 21 de diciembre, así se encuentra la plancha del torneo liguero de la pelota criolla:

1- Bravos de Margarita (clasificados al Round Robin).
2- Cardenales de Lara (1.5 partidos de diferencia).
3- Águilas del Zulia (2).
4- Caribes de Anzoátegui (2.5).
5- Navegantes del Magallanes (3).
6- Tiburones de La Guaira (3.5).
7- Tigres de Aragua (4.5).
8- Leones del Caracas (7 / Equipo eliminado).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

o

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

Es de recordar que la Serie del Comodín tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre del año 2025 y el Round Robin se realizará entre el 2 y el 21 de enero del año 2026.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Temas relacionados:

Leones del Caracas

Eliminación

Béisbol venezolano

LVBP

Béisbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Novak Djokovic y la Copa del Mundo (EFE)
Novak Djokovic

El tenista Novak Djokovic le quitó el trabajo al 'pulpo Paul' y pronosticó que la final del Mundial la jugará Portugal ante país latinoamericano

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Leyenda del Liverpool arremetió contra Luis Díaz y su paso por el cuadro inglés: “fue un buen jugador, pero no era excepcional”

Selecciones de Brasil y Uruguay enfrentándose | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) | Foto: AFP
Clan del Golfo

Gobierno de Estados Unidos designa al Clan del Golfo, grupo criminal colombiano, como Organización Terrorista Internacional

Nicolás Maduro bailando durante pronunciamiento en Caracas - Foto AFP
Nicolás Maduro

⁠Congresista de EE. UU. califica a Maduro de "payaso de circo pedorro" luego del polémico baile con el que se burló de las advertencias de Trump

Novak Djokovic y la Copa del Mundo (EFE)
Novak Djokovic

El tenista Novak Djokovic le quitó el trabajo al 'pulpo Paul' y pronosticó que la final del Mundial la jugará Portugal ante país latinoamericano

Superluna, uno de los fenómenos astronómicos que se dará en diciembre - Foto: EFE
Astronomía

Desde lluvia de meteoros hasta la última superluna del año: estos son los eventos astronómicos que se tomarán el mes de diciembre

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

Kast resta importancia a declaraciones de Maduro: "Es un narcodictador que hoy está pasando momentos difíciles"

China

China, aliada de Maduro, asegura que trabaja para evitar el uso de la fuerza en Venezuela

Militares de Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Estados Unidos envió militares a Ecuador para un operativo contra el narcotráfico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre