NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Lo tiene muy claro: Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo tras revelar su incisiva postura respecto al presidente Donald Trump

noviembre 6, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
Donald Trump/ Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
En entrevista con el reconocido periodista estadounidense Piers Morgan, el astro portugués habló, entre tanto, sobre la administración del republicano.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo sorprendió no solo a los aficionados del fútbol, sino también a la opinión pública a nivel mundial tras revelar su incisiva postura frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El portugués dejó saber sus opiniones sobre el mandatario republicano en medio de una conversación con el reconocido periodista y escritor estadounidense Piers Morgan para su célebre programa de entrevistas, 'Piers Morgan Uncensored', que estrenó este jueves en YouTube la última de las dos partes en las que fue publicada la charla.

o

En medio de la conversación, Morgan habló de varios temas con Ronaldo, no solo relacionados con su carrera futbolística, sino también sobre otras de sus perspectivas, como la política, incluyendo la que tiene sobre el presidente estadounidense, a la que el aclamado atleta respondió de manera determinante.

"Deseo conocerlo algún día porque es una de las personas que a más me agradan porque creo que es capaz de hacer que las cosas sucedan. Y me gustan las personas así", expresó Ronaldo sobre Trump.

En otro momento de la charla, Morgan le consultó al 'Bicho' qué quería decir con el mensaje que le dejó en una oportunidad a Trump en una camiseta de Portugal autografiada que decía "para el presidente Donald J. Trump, que juega por la paz".

Sobre aquel gesto, el número 7 respondió que el jefe de Estado estadounidense Trump es "uno de los tipos que pueden cambiar o ayudar a cambiar el mundo".

o

Al igual que Trump, Cristiano Ronaldo posee una extensa fortuna originada, además de su carrera como jugador, de sus diversas participaciones en millonarias campañas publicitarias y colaboraciones con reconocidas marcas, así como de las ganancias de las empresas que ha creado motivado por su masiva influencia global.

Ronaldo es no solo el futbolista, sino la persona con más seguidores en todo el mundo en Instagram con un total de 667 millones de cuentas que están al tanto de lo que el actual jugador del Al-Nassr publica en la plataforma.

Su particular personalidad decisiva dentro y fuera del campo le han puesto varias veces en el ojo del huracán, pero sus nobles gestos sociales en apoyo a varias causas internacionales, así como su amabilidad con los jóvenes que le siguen y su actitud jovial, lo convierten en un referente del deporte.

Aunque ha manifestado que llegar al objetivo de los 1000 goles, del cual está cada vez más cerca, no es una cuestión que le imponga una presión, los seguidores del deporte siguen viendo en él una pasión poco usual a la hora de disputar sus partidos, bien sea en la victoria o en la derrota.

o

Tras la eliminación del más reciente Mundial que disputó, el de Catar 2022, en el que cayó con su selección de Portugal ante Marruecos por cuartos de final y rompió en llanto, el ídolo del Real Madrid ha manifestado su deseo por participar y ganar el próximo, el de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Donald Trump

Gobierno de Donald Trump

Futbolistas

Declaraciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Pelea al final del partido entre el Real Madrid y el Barcelona / FOTO: EFE
LaLiga

Así fue la pelea sobre el final del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona; Carvajal y Lamine Yamal protagonistas

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

Entrenador venezolano - Foto AFP/ FVF - Foto EFE
La Vinotinto

No es Dudamel: reconocido entrenador venezolano con paso por el fútbol colombiano admite públicamente que quiere dirigir a La Vinotinto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Puestos de votación en Estados Unidos. (EFE)
Elecciones

"No entienden la visión de Trump y lo castigan con este voto que tuvimos": analista Luis Alvarado sobre elecciones locales de Estados Unidos

Gustavo Petro y Álvaro Leyva (AFP)
Gustavo Petro

Álvaro Leyva denuncia nuevamente a Petro por su polémico discurso callejero en Nueva York: “su irresponsable, suelta y dañina retórica debe terminar"

Pelea al final del partido entre el Real Madrid y el Barcelona / FOTO: EFE
LaLiga

Así fue la pelea sobre el final del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona; Carvajal y Lamine Yamal protagonistas

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

Foto X: @USMC (U.S. Marine)
Despliegue militar de Estados Unidos

Advierten que América Latina vive un momento decisivo con el despliegue de EE. UU.: "Cada gobierno debe decidir de qué lado está"

Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Donald Trump

Expulsan a miembro del parlamento de Israel que interrumpió discurso de Donald Trump

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Todo es una farsa, tenemos un presidente con serios problemas psiquiátricos”: precandidata presidencial María Fernanda Cabal apuntó contra Petro por la violencia política en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda