Lo tiene muy claro: Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo tras revelar su incisiva postura respecto al presidente Donald Trump

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo sorprendió no solo a los aficionados del fútbol, sino también a la opinión pública a nivel mundial tras revelar su incisiva postura frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El portugués dejó saber sus opiniones sobre el mandatario republicano en medio de una conversación con el reconocido periodista y escritor estadounidense Piers Morgan para su célebre programa de entrevistas, 'Piers Morgan Uncensored', que estrenó este jueves en YouTube la última de las dos partes en las que fue publicada la charla.

En medio de la conversación, Morgan habló de varios temas con Ronaldo, no solo relacionados con su carrera futbolística, sino también sobre otras de sus perspectivas, como la política, incluyendo la que tiene sobre el presidente estadounidense, a la que el aclamado atleta respondió de manera determinante.

"Deseo conocerlo algún día porque es una de las personas que a más me agradan porque creo que es capaz de hacer que las cosas sucedan. Y me gustan las personas así", expresó Ronaldo sobre Trump.

En otro momento de la charla, Morgan le consultó al 'Bicho' qué quería decir con el mensaje que le dejó en una oportunidad a Trump en una camiseta de Portugal autografiada que decía "para el presidente Donald J. Trump, que juega por la paz".

Sobre aquel gesto, el número 7 respondió que el jefe de Estado estadounidense Trump es "uno de los tipos que pueden cambiar o ayudar a cambiar el mundo".

Al igual que Trump, Cristiano Ronaldo posee una extensa fortuna originada, además de su carrera como jugador, de sus diversas participaciones en millonarias campañas publicitarias y colaboraciones con reconocidas marcas, así como de las ganancias de las empresas que ha creado motivado por su masiva influencia global.

Ronaldo es no solo el futbolista, sino la persona con más seguidores en todo el mundo en Instagram con un total de 667 millones de cuentas que están al tanto de lo que el actual jugador del Al-Nassr publica en la plataforma.

Su particular personalidad decisiva dentro y fuera del campo le han puesto varias veces en el ojo del huracán, pero sus nobles gestos sociales en apoyo a varias causas internacionales, así como su amabilidad con los jóvenes que le siguen y su actitud jovial, lo convierten en un referente del deporte.

Aunque ha manifestado que llegar al objetivo de los 1000 goles, del cual está cada vez más cerca, no es una cuestión que le imponga una presión, los seguidores del deporte siguen viendo en él una pasión poco usual a la hora de disputar sus partidos, bien sea en la victoria o en la derrota.

Tras la eliminación del más reciente Mundial que disputó, el de Catar 2022, en el que cayó con su selección de Portugal ante Marruecos por cuartos de final y rompió en llanto, el ídolo del Real Madrid ha manifestado su deseo por participar y ganar el próximo, el de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.