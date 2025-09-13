Luis Díaz y Yerry Mina marcaron goles con sus equipos en Europa tras clasificar al Mundial de 2026 con la selección Colombia

Este sábado, después de alcanzar la clasificación al mundial de 2026 con la selección Colombia, los jugadores cafeteros Luis Díaz y Yerry Mina aportaron goles para sus equipos en el viejo continente.

Ambos jugadores llegaron entonados a sus respectivos clubes luego de alcanzar la clasificación a la cita mundialista del próximo año.

Luis Díaz volvió a anotar este sábado con el Bayern de Múnich en la goleada ante el Hamburgo por 5 a 0. El guajiro anotó el cuarto tanto para su equipo a los 28 minutos luego de disparar desde afuera del área.

El trayecto del balón se vio interferido por un rival, lo que terminó confundiendo al portero del Hamburgo.

Con este gol, el colombiano llegó a tres en la Bundesliga con un promedio envidiable de un gol por encuentro.

A su vez, el defensor de la selección Colombia, Yerry Mina, anotó en la victoria 2 a 0 de su equipo Cagliari ante Parma por la tercera jornada de la Serie A de Italia.

Mina, fiel a su estilo, aprovechó un rebote en el área y cabeceó para mandar el balón al fondo de la red. El zaguero fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Cabe recordar que Mina viene de anotar con la selección Colombia en la goleada 6 a 3 ante Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tanto Luis Díaz como Yerry Mina alcanzaron el pasado martes la clasificación al Mundial de 2026 con la selección Colombia y se espera que ambos jugadores hagan parte de los convocados para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.