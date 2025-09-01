NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Luis Suárez

Luis Suárez está en el centro de la polémica tras la final de la Leagues Cup: escupió a un miembro del cuerpo técnico rival

septiembre 1, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Luis Suárez - AFP
El delantero estuvo en el centro de la colosal riña desatada durante la noche del domingo 31 de agosto en el estadio Lumen Field.

El futbolista uruguayo Luis Suárez se encuentra envuelto en una polémica tras protagonizar una bochornosa actitud durante la final de la Leagues Cup, que su Inter Miami perdió 3-0 frente al Seattle Sounders.

Y es que el delantero de 38 años estuvo en el centro de la colosal riña desatada durante la noche del domingo 31 de agosto en el estadio Lumen Field, donde al parecer escupió a un miembro del cuerpo técnico rival.

Tras ganar la final, los jugadores del Seattle comenzaron a festejar el triunfo, pero Suárez corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista rival de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, lo que provocó un altercado que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en una seguidilla de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos que llegaron desde los banquillos.

Posteriormente, las cámaras de la transmisión captaron a Luis Suárez gritando y aparentemente lanzando un escupitajo contra un técnico asistente de Seattle , esto después de un cruce de palabras.

Con el reciente hecho, el uruguayo vuelve a estar envuelto en una nueva polémica tras protagonizar varias controversias sobre la cancha a lo largo de su carrera como goleador, como el recordado mordisco que le dio a Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014.

Ante el altercado, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, eludió responder a la prensa sobre lo sucedido, pero apuntó que la conducta de los jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", aseguró el argentino.

Por su parte, Brian Schmetzer, entrenador del Seattle Sounders, lamentó lo sucedido y señaló que el altercado restaría créditos a la actuación de sus jugadores en la final. "Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders", dijo.

Pese al altercado, ambos equipos estuvieron presentes en la ceremonia de la entrega del trofeo.

