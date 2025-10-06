Mauricio Salazar, el deportista amateur que ha logrado dejar el nombre de Colombia en lo más alto de las competencias del triatlón

A diferencia de muchos deportistas a nivel nacional e internacional, la historia de Mauricio Salazar es totalmente diferente, pues su gusto por el deporte no fue algo que nació con él, sino que, por el contrario, apareció en su vida cuando ya se había consolidado en el mundo empresarial.

Tras 18 años en el ámbito de los negocios, Salazar decidió apostarle a sus pasiones e incursionar en el deporte, donde con el pasar del tiempo ha logrado superar aquellos “paradigmas” que existían alrededor de los deportes de “ultra resistencia” en Colombia.

A los 35 años, Mauricio tomó la decisión de dejar el mundo empresarial para adentrarse en un mundo desconocido, pero que a la vez lo llenaba de ilusiones, y más aún porque se convertiría en uno de los primeros deportistas amateur de Colombia en incursionar en disciplinas de triatlón que le permitirían llevar su cuerpo a otros niveles.

Para este hombre oriundo de Manizales, el deporte apareció en su vida en el momento que decidió hacer una transición en su vida. En aquel punto comenzó practicando deporte con sus amigos; con el tiempo, su pasión por querer superar marcas lo llevó a indagar y buscar nuevos registros; allí apareció la ultraresistencia.

“Ultraman”, como también se le conoce a este deportista, decidió seguir el instinto que lo había caracterizado en el mundo de los negocios, la “curiosidad”, hecho que lo impulsaba a “salirse de lo convencional”, hecho que lo llevó a “apostarle por el deporte de ultra resistencia”.

“La ultraresistencia son pruebas deportivas diseñadas para llevar al ser humano tanto a nivel físico como mental al límite (…) Yo pasé del escritorio a las pruebas de resistencias más exigentes del planeta”, expresó Mauricio Salazar a José Fernando Neira en Deportistas de Lujo.

Gracias a sus años de trabajo como empresario y su dedicación, pudo costear su vida en el ámbito deportivo, el cual posteriormente, debido a sus resultados y grandes registros en las diferentes competencias en las que se enfrentaba, llevó a que las diferentes marcas se interesaran en su historia, especialmente por su nivel de superación, teniendo en cuenta que él era un deportista amateur.

A partir de ese momento, las organizaciones comenzaron a apostarle al talento y la disciplina de Mauricio Salazar, a quien han patrocinado.

Este hombre ha llevado su cuerpo al límite en varias disciplinas como maratones, ciclismo y natación, por destacar algunas, en las cuales para él ha sido clave la disciplina y la exigencia, tanto para entrenarse como para alimentarse.

Hoy en día, aparte del deporte, Mauricio Salazar, aparte de competir, se dedica a brindar conferencias en diferentes organizaciones, en las cuales siempre le gusta “decirles a las personas con condiciones comunes que también podemos”.

Salazar, quien ha participado en competencias como Glocknerman y la Travesía de Costa Brava, en sus charlas fusiona sus experiencias tanto como empresario como deportista, con la finalidad de dejar un mensaje de “resiliencia en medio de las adversidades”, basado en su experiencia de vida, con la finalidad de que los asistentes entiendan que también pueden “nadar contra la corriente”.