Abel Aguilar, un mundialista con sello de garantía en el mediocampo que brilló en varias categorías con la Selección Colombia

Abel Aguilar, un exfutbolista bogotano, con amplia trayectoria deportiva como jugador de fútbol a nivel de clubes y a nivel de selección Colombia, con la cual disputó dos Copas del Mundo, tanto con la absoluta como con la categoría Sub-20, nos cuenta cómo nació su amor por este deporte al que se dedicó por aproximadamente 20 años.

Aguilar llegó a practicar fútbol por “influencia de su padre”, quien, apasionado por esta disciplina, montó una escuela, “Club Deportivo Andinos”, espacio en el que él comenzó a hacer sus primeros pinitos en este deporte que pasó a convertirse en su estilo de vida y de paso cumplir un sueño a su progenitor, que en algún momento soñó con ser futbolista, pero no lo logró.

Un proceso que estuvo marcado por la “disciplina y compromiso” que enseñaron sus padres para que respondiera de manera óptima, tanto en su proceso formativo, en el ámbito deportivo como académico, expresó a José Fernando Neira en Deportista de Lujo.

Abel, su esfuerzo, dedicación y constancia, tanto propia como de su familia, le permitieron ser parte de la selección Bogotá, espacio en el que compartió con grandes figuras del balompié colombiano como Radamel Falcao, Stalin Motta, Rafael Robayo, por resaltar algunos compañeros que tuvo y con los cuales representó en la etapa adolescente a su ciudad natal, con la cual disputaron varios torneos en los que fueron protagonistas.

Su destacado proceso formativo le permitió abrirse un lugar en el Deportivo Cali, equipo que le abrió las puertas al fútbol profesional a la edad de 17 años.

Aunque antes de cumplir ese tan anhelado sueño se tuvo que enfrentar a una crisis producto de su bajo rendimiento, su perseverancia, amor por el fútbol y el apoyo incondicional de su familia y entrenador de aquel momento le permitieron superar ese bache y tener una segunda oportunidad con el conjunto azucarero, con el cual escribió su primer capítulo como jugador profesional, de la mano de Fernando “El pecoso” Castro.

Castro de a poco le fue dando confianza y potenciando sus habilidades y rendimiento que le permitieron consolidarse en el equipo caleño, un proceso que no paró ahí, que siguió dando frutos, pues su talento lo llevó a ser parte de dos procesos de selección Colombia Sub-20, que más adelante le permitieron llegar a la absoluta, con la cual disputó tres ciclos de eliminatorias y dos Copas del Mundo bajo la dirección técnica de José Néstor Pekermán.

Situaciones que hoy en día recuerda con mucho orgullo: “Uno hace como análisis de todo el proceso y realmente, es decir, cumplí el sueño, me cumplí a mí mismo, soporté situaciones muy difíciles, bastante complicadas, el proceso de la vida”, expresó Abel Aguilar a José Fernando Neira.

Hoy en día, el exfutbolista, quien hizo parte de los procesos mundialistas de Brasil 2014 y Qatar 2018, se encuentra radicado en Barranquilla, lugar donde se dedica a ser entrenador de fútbol de niños.

“A mí el fútbol me ha dado la posibilidad de ratificar que uno sí puede hacer las cosas bien y obtener un buen resultado”, puntualizó Aguilar a José Fernando Neira, en cuanto a las enseñanzas que le ha regalado este deporte.