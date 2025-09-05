Max Verstappen no descartó correr en un futuro con Ferrari y esta sería la condición que pondría para llegar a la escudería italiana

Aunque el piloto neerlandés Max Verstappen sigue vinculado a Red Bull, los rumores de que podría irse de la escudería británica para llegar a la tan codiciada Ferrari.

Los rumores aumentaron tras las recientes declaraciones de Verstappen, quien no descartó la posibilidad de llegar a la escudería italiana, con una condición.

El cuatro veces campeón del mundo habló sobre situación actual de Ferrari y del piloto británico Lewis Hamilton.

En la previa al Gran Premio de Italia, en Monza, que se dará este fin de semana, Verstappen habló sobre la adaptación del heptacampeón diciendo: “No sé cómo funcionaba en Mercedes ni cómo se siente ahora”.

“Pero se unió a un equipo que ya tiene un piloto muy fuerte como Charles, y nunca es fácil llegar y vencer a un compañero de equipo que está tan bien integrado”, añadió.

El neerlandés fue cuestionado sobre la posibilidad de correr en un futuro cercano para Ferrari, a lo que señaló que lo haría, pero con una condición.

Max explicó: “Ferrari es una marca enorme, y por supuesto todos los pilotos se ven a sí mismos y se imaginan: ‘me gustaría correr para Ferrari’, peor creo que ahí es donde también el error, ir solo por el hecho de correr para Ferrari”.

El piloto de Red Bull afirmó que, si algún corredor quiere correr para Ferrari, es porque quiere ganar, por lo que si alguna vez considera llegar a la escudería italiano sería con la condición de que le aseguren que va a ganar.

“No iría solo por correr para Ferrari, iría porque veo la oportunidad de ganar. Y si ganas con Ferrari, eso es aún mejor”, expresó.

“Creo que ahí es donde no deberías dejarte guiar únicamente por las emociones y la pasión de una marca. Tienes que ir porque sientes que es el lugar correcto al que debes ir”, continuó diciendo.

Verstappen habló del reglamento que entrará en vigor el próximo año: “Si ese es el lugar correcto al que ir, no lo sé. Veremos, por supuesto, el próximo año, con las nuevas regulaciones, que pueden volver a mezclar toda la parrilla”.

Las especulaciones sobre el futuro del cuatro veces campeón del mundo se dieron a raíz de una cláusula de rendimiento estipulada en su contrato con Red Bull.

La cláusula dice que podría marcharse antes de que termine su contrato, en 2028, si queda de cuarto o en puestos más abajo en el descanso de verano.

Hace unos meses, Max ya había hablado sobre los rumores de su salida de Red Bull y una posible llegada a Mercedes.

En ese entonces, el corredor, de 27 años, comentó que no tenía nada que añadir a lo que ya había dicho días atrás que fue que tiene contrato con Red Bull hasta 2028.

“Yo no hablo de mi contrato, esa es mi política. Nunca lo he hecho y tampoco voy a empezar ahora. Estoy aquí para competir y eso es lo que importa ahora”, puntualizó.