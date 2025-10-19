Messi se quedó con la Bota de Oro 2025 de la MLS tras anotar un triplete en la goleada del Inter Miami ante el Nashville

El astro argentino Lionel Messi consiguió por primera vez consagrarse como el máximo goleador de la MLS.

Con un espectacular triplete en la paliza del Inter Miami 5-2 frente al Nashville este sábado, la ‘Pulga’ consiguió un nuevo hito en su carrera profesional.

Messi no tuvo piedad alguna con su rival y su primer gol en el minuto 34 fue el encargado de abrió el marcador del partido.

Su segundo de la noche llegó en el minuto 64 desde el punto penal y el tercero lo puso en el minuto 81.

El capitán de la ‘albiceleste’, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 jornadas disputadas.

Por detrás, el inglés Sam Surridge (Nashville) y el gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) empataron con 24 goles, jugando seis y tres partidos más que Messi respectivamente.

El astro argentino suma en su carrera nueve títulos de máximo artillero, ocho de ellos con el Barcelona en la liga española, como parte de un incomparable palmarés que incluye un récord de ocho Balones de Oro.

Este año Messi es también el máximo favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, un galardón que ningún futbolista conquistó dos años seguidos.

"Obviamente es el mejor que ha jugado este deporte. Continúa demostrándolo y estoy muy contento por él porque hoy nos ayudó a ganar el partido", le reconoció su entrenador y excompañero, Javier Mascherano.

El gran reto de Messi, sin embargo, es guiar al Inter hasta el primer título de liga de su historia, comenzando por el cruce ante Nashville en la primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

El año pasado, en la primera postemporada de Messi en la MLS, Miami fue eliminado en esa primera fase ante el Atlanta United.