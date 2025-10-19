NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Messi

Messi se quedó con la Bota de Oro 2025 de la MLS tras anotar un triplete en la goleada del Inter Miami ante el Nashville

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Messi | Foto: AFP
Messi | Foto: AFP
El capitán de la ‘albiceleste’, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 jornadas disputadas.

El astro argentino Lionel Messi consiguió por primera vez consagrarse como el máximo goleador de la MLS.

Con un espectacular triplete en la paliza del Inter Miami 5-2 frente al Nashville este sábado, la ‘Pulga’ consiguió un nuevo hito en su carrera profesional.

Messi no tuvo piedad alguna con su rival y su primer gol en el minuto 34 fue el encargado de abrió el marcador del partido.

Su segundo de la noche llegó en el minuto 64 desde el punto penal y el tercero lo puso en el minuto 81.

El capitán de la ‘albiceleste’, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 jornadas disputadas.

Por detrás, el inglés Sam Surridge (Nashville) y el gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) empataron con 24 goles, jugando seis y tres partidos más que Messi respectivamente.

o

El astro argentino suma en su carrera nueve títulos de máximo artillero, ocho de ellos con el Barcelona en la liga española, como parte de un incomparable palmarés que incluye un récord de ocho Balones de Oro.

Este año Messi es también el máximo favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, un galardón que ningún futbolista conquistó dos años seguidos.

"Obviamente es el mejor que ha jugado este deporte. Continúa demostrándolo y estoy muy contento por él porque hoy nos ayudó a ganar el partido", le reconoció su entrenador y excompañero, Javier Mascherano.

El gran reto de Messi, sin embargo, es guiar al Inter hasta el primer título de liga de su historia, comenzando por el cruce ante Nashville en la primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

El año pasado, en la primera postemporada de Messi en la MLS, Miami fue eliminado en esa primera fase ante el Atlanta United.

Temas relacionados:

Messi

Inter de Miami

MLS

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Deportes

Ver más
Así será el camino de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile - Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Colombia en busca de su primer título en el Mundial Sub-20: así será el recorrido de la ‘tricolor’ en el certamen

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Hansi Flick y Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

“Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves habló del futuro de su personaje ‘La Chilindrina’: “Ya se fue”

Así será el camino de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile - Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Colombia en busca de su primer título en el Mundial Sub-20: así será el recorrido de la ‘tricolor’ en el certamen

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Morral táctico como el que llevaban los excursionistas
Detenciones arbitrarias

Detienen a jóvenes excursionistas en el parque Henri Pittier que portaban morrales tácticos con la bandera de EE.UU.

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda