Millonarios, América y Nacional vieron la derrota: su actual situación comienza a desatar preocupación en sus aficiones

Durante el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre se disputó la fecha 11 de la Liga BetPlay Clausura 2025, una jornada en la que los equipos locales hicieron respetar su casa; es el caso de escuadras como Fortaleza, Once Caldas, Santa Fe, Deportivo Cali y el Deportes Tolima, clubes que sumaron de a tres y escalaron en la tabla de la competencia.

Por su parte, otros como Millonarios, América y Atlético Nacional vieron la derrota, resultados en contra que comienzan a desatar preocupación en sus aficiones debido a su campaña irregular en el torneo. Entre tanto, otros como Envigado y Unión Magdalena cada vez complican más su continuidad en la primera categoría del fútbol colombiano para el próximo año.

Así quedaron los encuentros de la fecha 11 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Junior y Equidad se repartieron los puntos en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Aunque la posesión de la pelota fue para los Tiburones, que abrieron el marcador a los 70 minutos de juego, sobre los últimos minutos del partido dejaron escapar los tres puntos, pues los Aseguradores igualaron el marcador que al final terminó 1-1.

Con ese resultado, el conjunto barranquillero llegó a 21 unidades, ratificando su liderato, mientras que los capitalinos, con 11 puntos, se ubican en la casilla 15.

Por su parte, Fortaleza hizo respetar su localía ante el América de Cali; los dirigidos por Sebastián Oliveros vencieron por la mínima diferencia al conjunto vallecaucano. El único tanto del encuentro llegó desde el punto blanco del penal, luego de que Mateo Castillo derribara en el área a Sebastián Valencia, quien, tras la decisión del árbitro central, cobró desde los doce pasos, lanzando un potente remate a ras de piso difícil de atajar para Joel Graterol.

Para la etapa complementaria, los Escarlatas intentaron reaccionar, pero carecieron de eficacia. Al final, el juego terminó 1-0 a favor del equipo del Tío Forta, que llegó a 21 unidades y ascendió a la segunda casilla de la tabla general de la competencia, que es liderada por el Junior. Pero esto no es todo: se mantiene como la única escuadra invicta del torneo. Entre tanto, los ahora dirigidos por David González continúan hundiéndose en la parte inferior de la tabla con tan solo seis puntos.

Otro de los que hizo respetar su casa fue Alianza FC. El conjunto de Valledupar venció 3-0 a Millonarios. Con este resultado, los Vallenatos se acercan a los ocho, mientras que los Embajadores siguen complicando su situación en la Liga, en la cual ocupan el puesto 14.

El Once Caldas fue otra de las escuadras que hizo respetar su localía. Los comandados por Hernán Darío Herrera vencieron por la mínima diferencia a Envigado, en el estadio Palogrande de Manizales.

Con este marcador, el Blanco Blanco ascendió a la casilla 12 de competencia y de paso sumó su cuarta victoria en línea, mientras que los Naranjas, con este resultado, ponen en riesgo su continuidad en la primera categoría del FPC, pues son uno de los candidatos a descender por su posición en la tabla de la reclasificación.

VEA TAMBIÉN Futbolista Savannah DeMelo causó preocupación tras desplomarse en pleno partido de la Nation Womens Soccer League o

Nacional es otro que no la pasa nada bien. Los dirigidos por Javier Gandolfi cayeron 1-0 ante Bucaramanga, en un juego que tuvo como protagonista a Aldair Quintana, quien atajó un penal a Alfredo Morelos.

Pero esto no fue todo. La polémica y el descuido también se tomaron el encuentro, pues el conjunto antioqueño tuvo dentro del terreno de juego a cuatro extranjeros, lo que les acarrearía una sanción.

Otros resultados

Santa Fe también hizo respetar su local, venció 2-0 a Unión Magdalena y se metió dentro de los ocho. Otro que vio la victoria fue el Deportivo Cali, que ganó 2 goles a 1 ante el Pasto, resultado que ubica a los de Alberto Gamero dentro de la casilla 10 de la liga, mientras que los Volcánicos se hunden en la parte inferior de la tabla.

Entre tanto, Deportivo Pereira y Llaneros no se hicieron daño; el juego entre el conjunto llanero y los Matecañas finalizó 0-0. Por su parte, el Tolima venció 4-0 al Boyacá Chicó, asegurando su permanencia dentro de los ocho primeros del torneo.