Momento de pánico en el partido entre Envigado y Millonarios: un enjambre de avispas se adueñó de la cancha por un momento

En el partido de ida que disputaron Envigado y Millonarios en los octavos de final de la Copa BetPlay se dio un momento que causó pánico entre los asistentes y los futbolistas.

El partido empezó de manera intensa y el marcador lo abrió el conjunto local en el minuto 14 con un gol del jugador de Envigado, Tomás Santiago Soto.

Sin embargo, el encuentro tuvo que ser detenido durante unos minutos debido en el minuto 57, un enjambre de avispas interrumpió el compromiso.

El momento causó pánico entre los asistentes y los futbolistas que los 22 jugadores, el cuerpo técnico y algunos hincas se lanzaron al suelo para evitar que las avispas los alcanzaran.

Mientras el enjambre se dispersaba el juez del encuentro lo detuvo durante unos minutos, hasta que en el minuto 62 se volvió a reanudar el partido.

VEA TAMBIÉN Venezolanos en Colombia podrán ver el partido de la Vinotinto frente a Argentina en esta plataforma de manera gratuita o

Pero volvió a interrumpirse porque en la portería del arquero de Millonarios, Diego Novoa, estaba llena de estos insectos.

A diferencia de las abejas, las avispas cuando pican no pierden su aguijón, por lo que pueden atacar a su objetivo en repetidas ocasiones.

El veneno que producen estos animales causa un dolor intenso y una inflamación inmediata en la zona afectada por el aguijón.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar y mientras unos se burlan e la situación, otros aseguran que el que haya un panal tan cerca es algo que se tiene que revisar.

“El bendito FPC”, “El fútbol que verdaderamente amas”, “Que random es Colombia”, “No comprenderías lo que es el FPC”, “Simplemente fútbol colombiano”, “El FPC es lo mejor que me paso en la vida”, son algunos de los comentarios.

Pese a todo, Envigado se quedó con la victoria al derrotar al conjunto ‘Embajador’ en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Ahora el ‘Equipo Naranja’ deberá defender ese resultado en el partido devuelta el próximo martes 16 de septiembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El ganador de la serie se enfrentará contra el Deportivo Pereira que el pasado martes derrotó al Real Cundinamarca desde el punto penal.